Экономисты отметили профессиональный праздник

Москва, 14 ноября. В отеле Ритц-Карлтон Вольное экономическое общество России при поддержке Совета Федерации Федерального собрания России провело Всероссийское экономическое собрание, посвященное профессиональному празднику "День экономиста", который учрежден решением правительства РФ в дату основания ВЭО России.

На празднике присутствовали выдающиеся ученые-экономисты, представители реального сектора экономики и ведущих экономических вузов страны, общественные деятели, руководители администраций субъектов Российской Федерации, профильных министерств, агентств, комитетов Государственной думы и Совета Федерации Федерального собрания России, министры Евразийской экономической комиссии.

Тема собрания в этом году – "Россия: новые идеи – новые решения". Экономисты по традиции подвели экспертные итоги года.

Открывая пленарное заседание, президент ВЭО России Сергей Бодрунов отметил, что экономическая стабильность, которая достигнута в стране, – это "возможность, а вовсе не гарантия перехода к экономическому росту". По мнению ученого, имея такой профицит бюджета, "мы могли бы позволить себе более агрессивно инвестировать в национальные проекты и, в целом, в реальный сектор экономики и в социальные программы, обеспечивающие подъем доходов населения и платежеспособного спроса".

"Необходим поворот в приоритетах экономической политики, в первую очередь, в сторону поддержки реального сектора экономики, особенно сферы высокотехнологичной индустрии, – заявил президент ВЭО России. – Осуществление прорывного научно-технологического развития требует постановки этой цели в качестве приоритетной и подчинения ей всех мер бюджетной, налоговой и денежно-кредитной политики".

Сергей Глазьев, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии и вице-президент ВЭО России, отметил, что достигнутой за счет сокращения потребительского спроса и подавления инвестиционной активности макроэкономической стабильности недостаточно для экономического роста. "В основе экономического роста лежат инвестиции – без инвестиций мы не можем поддержать текущее состояние потребления и совершить рывок", – добавил академик.

Сергей Глазьев перечислил, какие условия нужны для совершения рывка, необходимость которого установлена майским указом президента России. Это, во-первых, форсированный рост нового технологического уклада, во-вторых, динамическое наверстывание в тех высокоразвитых сегментах экономики, где Россия пока отстает от мировых лидеров, а именно – в авиации, энергетике, нефтегазовом машиностроении, строительстве, сельском хозяйстве. Также, по словам академика, стране требуется догоняющее развитие в промышленной сборке импортных автомобилей, углубленная переработка сырья, стимулирование инновационной активности и развитие человеческого потенциала.

Олег Смолин, первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по образованию и науке и член президиума ВЭО России, напомнил о том, что для прорывного научно-технологического развития необходимо наращивание инвестиций в науку, образование и здравоохранение. "По данным Всемирного банка, по расходам на образование Россия находится на 98 месте в мире, по расходам на здравоохранение – на 91. Еще два года назад мы отставали от США по расходам на науку в 26 раз, теперь – в 33 раза, Китай же тратит на науку сегодня в 16 раз больше, чем Россия", – такие цифры привел депутат.

Борис Порфирьев, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН и член президиума ВЭО России, отметил, что необходимым условием экономической устойчивости является рост доходов граждан и сокращение уровня бедности. В свою очередь интегральным показателем роста доходов выступают темпы увеличения ВВП, который представляет собой не что иное, как сумму доходов, полученных обществом за указанный период.

Академик сообщил, что при сохранении тех скромных темпов роста инвестиций в основной и в человеческий капитал, которые мы имеем сегодня, по прогнозам Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, рост ВВП в 2019-2024 годах не превысит 2% в год. В результате Россия к 2024 году может не только не войти в пятерку ведущих экономик мира, но и опуститься на седьмое место, уступив шестое – Индонезии.

"В то же время перспективы роста у российской экономики, несомненно, есть. По расчетам ИНП РАН, потенциал роста ВВП в период 2019-2025 годов составляет в среднем до 4% в год", – отметил Борис Порфирьев.

Реализация этого потенциала, по словам академика, связана с эффективным использованием производственных мощностей, трудовых и финансовых ресурсов, с одной стороны, и смягчением или сведением к минимуму текущих ограничений внутреннего и внешнего характера и рисков будущего развития, с другой стороны. Это, в свою очередь, требует перехода от текущей политики макрофинансовой стабилизации, ориентированной на экономику благосостояния страны, к политике экономического роста и модернизации народного хозяйства, целью которой является реальное благополучие ее граждан.

В рамках собрания Вольное экономическое общество России также представило результаты общероссийских просветительских проектов.

Были объявлены имена лауреатов общероссийской высшей общественной экономической премии "Экономист года" – главной награды для российского экономического сообщества. В этом году она вручалась уже в третий раз.

Премию этого года отличала широкая география – на соискание звания "Экономист года" претендовал 141 кандидат со всей страны, в том числе из самых отдаленных ее субъектов – например, с Дальнего Востока. На соискание премии кандидатов выдвигали многочисленные организации. Среди них: Совет Федерации Федерального собрания России, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, общественная организация "Деловая Россия", научные и экспертные центры, институты РАН, ведущие вузы страны и многие другие.

Экспертный совет определил 17 номинантов премии. Звания "Экономист года" были удостоены три лауреата.

Владимир Щербаков, председатель совета директоров инвестиционной компании "Автотор", был признан лауреатом премии за реализацию крупнейшего инвестиционного проекта по созданию и развитию комплекса автомобильных производств "Автотор" в Калининградской области, развитие высокотехнологичного производства, создание 30 тыс. рабочих мест, реализацию социальных инфраструктурных проектов в регионе, ведение социально-ответственного бизнеса.

Получая награду, Владимир Щербаков отметил, что очень тронут. "У меня есть некоторое количество государственных наград, но государственные награды – это оценивает руководство, а, когда коллеги, да еще в таком представительском составе, выбирают тебя экономистом года, это особенно трогает", – добавил лауреат.

Научный коллектив "Центра стратегических исследований Ульяновской области" (Олег Асмус, Максим Светуньков, Оксана Жигалова) вошел в число лауреатов за разработку инновационной системы обеспечения экономической безопасности на региональном и муниципальном уровнях.

"Цель нашей работы – улучшить условия жизни в данных муниципальных образованиях, поэтому мы еще разработали процедуру экономического оздоровления или санации муниципальных образований, в результате которой муниципалитеты видят, какие у них провальные моменты, и разрабатывают конкретные планы восстановления своей экономики на основе показателей, которые мы указываем. Таким образом, за три года у нас число муниципальных образований в зоне риска сократилось в шесть раз", – рассказала лауреат этого года Оксана Жигалова, руководитель Центра макроэкономических исследований спецпроектов и экономической безопасности "Центра стратегических исследований Ульяновской области".

Кирилл Соловейчик, президент "Ленполиграфмаш", стал "Экономистом года" за внедрение передовых технологий производства, реализацию новаторских методов интеграции науки, образования и производства в практической сфере, за вклад в развитие малого инновационного предпринимательства, создание и развитие технопарка "Ленполиграфмаш".

Также в рамках собрания были названы имена лауреатов общественной премии "Экономическая книга года", учрежденной ВЭО России с целью поиска лучших изданий по экономике и поощрения их авторов. В этом году на соискание премии претендовали 83 издания, 18 из них вошли в лонг-лист премии, 13 – в шорт-лист.

По решению жюри лауреатами премии признаны пять изданий. Жюри также определило три книги, которые получили специальные премии.

Специальной премии за вклад в развитие экономической теории была удостоена монография "Современная политическая экономия: перспективы неомарксистского синтеза" (автор – Виктор Рязанов, заведующий кафедрой экономической теории Санкт-Петербургского государственного университета).

Книга "Игемон" (автор – Сергей Митин, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию) получила специальную премию в номинации "Развитие регионов России".

Специальной премией в номинации "Развитие регионов России: экономический анализ" была отмечена монография "Уральский макрорегион: большие циклы индустриализации" коллектива авторов Уральского государственного экономического университета (Яков Силин, Евгений Анимица, Наталья Новикова).

В этом году лауреатами общественной премии "Экономическая книга года" стали пять авторов: заведущий отделом международных рынков капитала ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, доктор экономических наук, профессор Яков Миркин ("Правила бессмысленного финансового поведения"); заведующий кафедрой финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ, доктор экономических наук, профессор Владимир Квинт ("Концепция стратегирования"); коллектив авторов Финансового университета при правительстве РФ под редакцией ректора Михаила Эскиндарова (монография в 4-х томах "Новая парадигма общественного развития в условиях цифровой экономики"); руководитель Центра социально-экономических исследований Российского института стратегических исследований, доктор экономических наук, доцент Владимир Миловидов ("Симметрия заблуждений: факторы неопределенности финансового рынка в условиях технологической революции"), а также сенатор Совета Федерации Федерального собрания РФ Николай Рыжков (собрание сочинений в 10 томах "На полях исторической памяти: время, события, люди").

Впервые в День экономиста были награждены лучшие региональные площадки общероссийской образовательной акции Всероссийский экономический диктант, который 9 октября написали около 110 тыс. человек во всех субъектах РФ и в четырех зарубежных государствах.

В числе спикеров пленарного заседания:

Сергей Бодрунов – президент Вольного экономического общества России, президент Международного Союза экономистов.

Анатолий Аксаков – председатель Комитета Государственной думы ФС РФ по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России, член правления ВЭО России.

Владимир Гутенев – первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, первый вице-президент Союза машиностроителей России.

Сергей Глазьев – член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, академик РАН, вице-президент ВЭО России.

Борис Порфирьев – директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, академик РАН, член президиума ВЭО России.

Владимир Жириновский – депутат, член Совета Государственной Думы ФС РФ, руководитель фракции ЛДПР.

Олег Смолин – первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной думы ФС РФ, член президиума ВЭО России.

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