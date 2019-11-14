Владимир Нетесов: важно, чтобы воронежцы своевременно получали необходимую медпомощь

ТАСС, 14 ноября. Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов посетил городскую поликлинику №3 в областном центре и ознакомился с ходом реализации мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи и проведением диспансеризации населения – в частности, ознакомился с работой call-центра, регистратуры, отделений поликлиники, а также пообщался с медицинским персоналом и пациентами.

Как сообщили в пресс-службе регионального парламента, в 2019 году приняты новые правила прохождения медицинских профилактических осмотров. Граждане в возрасте от 18 до 39 лет будут ежегодно проходить профосмотры, а с 40 лет – диспансеризацию. "К тому же сама программа диспансеризации была качественно расширена. Например, в нее включен скрининг семи наиболее распространенных онкологических заболеваний", - отметили там.

Заведующая поликлиникой №3 Юлия Попова сообщила Владимиру Нетесову, что медучреждение обслуживает 63 143 воронежца и рассчитана на 524 посещения в смену. В структуру подразделения входят два отделения общеврачебной практики, отделение медицинской профилактики, отделение первичной специализированной помощи, отделение инструментально-диагностических методов исследования, физиотерапевтическое отделение. Также функционирует дневной стационар на 45 койко-мест.

"Работаем с каждым пациентом индивидуально, – рассказала Попова. - Звонки, смс-рассылка и даже персональное приглашение на диспансеризацию сделали свое дело. В 2019 году проверить здоровье к врачам пришло почти вдвое больше работающего населения, чем в предыдущий год".

По ее словам, задача всей медицины, особенно той, которая работает на амбулаторно-поликлиническом этапе, – это профилактика. "Мы проанализировали и выяснили, что сейчас объявления в лифтах или у подъездов не работают. Дает результат только индивидуальный подход к каждому жителю города. Мы обзваниваем пациентов и приглашаем каждого на обследование. Охват диспансеризацией должен быть 100% в каждой поликлинике. Результаты дают о себе знать. За этот год в ходе диспансеризации у нас было выявлено более 1,5 тыс. человек с теми или иными заболеваниями на ранней стадии, которые поддаются эффективному лечению", - рассказала завполиклиникой.

Реализация плана диспансеризации

Всего на 2019 год в план диспансеризации по Воронежской области включены 663 тыс. 433 человека, за девять месяцев осмотр прошли 471 тыс. 390 человек, из них на второй этап для дополнительного обследования и уточнения диагноза заболевания направлены 127 тыс. 886 человек (27%). Впервые взяты на диспансерный учет 37,8 тыс. человек.

Чтобы увеличить охват населения профилактическими медицинскими осмотрами и диспансеризацией, в Воронежской области работают мобильные медицинские бригады по оказанию первичной медико-санитарной помощи населению в сельских населенных пунктах. Всего сформировано 50 мобильных медицинских бригад, с помощью которых за девять месяцев этого года проведена диспансеризация 7548 граждан. В пяти районах области осуществляют свою работу мобильные фельдшерско-акушерские пункты, выезды на которых осуществляются в населенные пункты с численностью жителей менее 100 человек несколько раз в месяц.

Владимир Нетесов отметил, что необходимо активно информировать жителей региона о важности прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров.

"Важно, чтобы воронежцы как можно дольше оставались здоровыми и активными, сохраняли мотивацию к ведению здорового образа жизни. В этом году приняты новые нормативные документы по порядку проведения профосмотров и диспансеризации. Граждане в возрасте от 18 до 39 лет будут ежегодно проходить профосмотры, а с 40 лет – диспансеризацию. Напомню, что для прохождения диспансеризации граждане имеют право на освобождение от работы на один рабочий день, – подчеркнул Владимир Нетесов. – Кроме того, с этого года качественно расширена программа диспансеризации, например, в нее включен скрининг семи наиболее распространенных онкологических заболеваний. А с 2020 года в программе диспансеризации акцент будет сделан на здоровье старшего поколения – включаются дополнительные меры скрининга для людей старше 65 лет", - приводят в пресс-службе слова спикера парламента.

Жительница Воронежа Татьяна рассказала, что взяла освобождение от работы на один день для прохождения диспансеризации. По факту на врачебный осмотр и процедуры в поликлинике №3 ушло менее двух часов. Данное медучреждение – один из участников проекта "Бережливая поликлиника". Здесь реорганизовано отделение медицинской профилактики по принципу разделения потоков "больных" и "здоровых" посетителей, создана "регистратура здорового пациента", организована работа процедурных кабинетов по принципу "вход-выход", организован "диспансерный день" для проведения диспансерного осмотра пациентов, состоящих под диспансерным наблюдением.

Юлия Попова сообщила, что в прошлом году также была капитально отремонтирована детская поликлиника №8, входящая в структуру БУЗ ВО "ВГП №3". После ремонта здесь созданы зоны рекреации для повышения комфортности ожидания, в холлах установлены инфоматы, информационные мониторы, введено зонирование внутреннего пространства. С целью сокращения сроков проведения профилактических осмотров детей введен "единый талон", по которому проводится комплексный осмотр, включая лабораторные и функциональные исследования.

Владимир Нетесов подчеркнул значимость проводимых преобразований и отметил, что такая работа должна быть продолжена.

"При ремонте поликлиник надо сразу принимать во внимание критерии "бережливого производства", чтобы люди не тратили время в очередях и своевременно получали необходимую помощь. До 2024 года планируется перевести на новые стандарты все медицинские организации Воронежской области, оказывающие первичную медико-санитарную помощь", – сказал он.