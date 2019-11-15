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Книгу о культуре и истории Урала представили в Екатеринбурге

На сбор материала для издания, охватывающего четыре века, ушло около двух лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Книгу "Приходы", посвященную истории и культуре региона, представили в Екатеринбурге. Книга рассказывает о четырех столетиях жизни Урала, сообщил ТАСС один из авторов - Николай Яблонский, главный редактор "Коммерсантъ-Урал".

"Мы охватили историю Урала за 400 лет, и упор у нас сделан на том, как появлялись русские города. Так получилось, что "Приходы" - это приходы "волн": горнозаводская "волна", колонизационная "волна", лагерная "волна" - это все волны, когда появлялось население в регионе. Например, благодаря горнозаводской волне в городах появились заводы. Лагерная волна тоже интересная - у нас был лагерь каторжников, особенно в XX веке на Урал было направлено много репрессированного населения. Благодаря им появились город Ивдель на севере Свердловской области и поселки. По такому принципу у нас примерно десять "волн" получилось", - сказал Яблонский.

По его словам, на сбор материалов для книги ушло около двух лет, изначально "Приходы" планировалось выпустить в 2018 году. "Мы примерно два года потратили на сбор материалов, планировали выпустить ее еще в прошлом году, но у нас физически не было ресурсов, потому что в прошлом году мы выпускали книгу к столетию уголовного розыска", - отметил соавтор книги.

Книга вышла тиражом 800 экземпляров в издательском доме "Коммерсантъ-Урал". "Презентации книжных изданий "Коммерсантъ-Урал" стали уже хорошей традицией. Каждый год мы с нетерпением ждем выхода нового проекта, посвященного истории нашего края. Свердловская область — место, где живут удивительные люди с сильным характером, своей уникальной культурой и традициями. Заслуга коллектива авторов книги во главе с Сергеем Плахотиным в том, что им удалось передать, насколько благодатна уральская земля", - рассказал ТАСС заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Свердловской области Валерий Чайников.

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