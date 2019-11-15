Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра выступят в "Зарядье"

Москва, 15 ноября. В Московском концертном зале "Зарядье" 28 декабря в 19:00 состоится праздничное выступление Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Программа будет объявлена позднее.

Концерт продолжит традицию ежегодных выступлений коллектива в Москве в канун Нового года.

Оркестр Мариинского театра по праву считается одним из лучших симфонических коллективов современности. Под руководством Валерия Гергиева оркестр выступает на крупнейших оперных сценах и в лучших концертных залах мира.

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