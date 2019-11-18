В Пермском крае реализуется новая транспортная система

ПЕРМЬ, 18 ноября. В Пермском крае будет создан оператор Единой автоматизированной системы оплаты проезда и учета пассажиропотока. Соответствующий документ был принят на заседании правительства региона, сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.

У учреждения будут функции государственного заказчика работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории региона, оператор сможет проводить конкурсные процедуры по обслуживанию межмуниципальных маршрутов в рамках поэтапного перехода к новой транспортной модели. Оператор будет контролировать внедрение новой транспортной модели, в том числе чтобы сделать переход к ней более комфортным для жителей региона.

В министерстве напомнили, что ранее губернатор Пермского края Максим Решетников во время бюджетного послания Законодательному собранию подчеркивал, что в бюджете уже заложены средства на внедрение новой транспортной модели на межмуниципальные перевозки. "Со следующего года запускаем первые семь так называемых социальных маршрутов. Они охватят те населенные пункты, откуда сложно добраться до медучреждений. Закупаем более 50 новых автобусов для межмуниципальных и междугородних маршрутов, постепенно будем обновлять автопарк. Поставил задачу Минтрансу, чтобы новая модель заработала к 2022 на всей территории края", - приводят в пресс-службе слова главы региона.

В 2020 году начнут курсировать семь новых маршрутов с учетом потребности населения в медобслуживании (Кунгур-Октябрьский, Кунгур-Уинское, Кунгур-Суксун, Кунгур-Ашап, Губаха-Гремячинск, Чернушка-Оса, Барда-Оса). Тарифы будут регулируемые и устанавливаться на уровне правительства Пермского края, отметили в министерстве.

По новой транспортной модели к подвижному составу будут предъявляться серьезные требования: транспортные средства должны иметь кондиционеры, отопители, оборудование для безналичной оплаты проезда, аудио- и видео-информаторы, систему видеонаблюдения. Экологический класс автобусов должен составлять не ниже Евро-4, а машины быть не старше 10 лет.

Уже в следующем году будет закуплено 54 новых автобуса за счет средств краевого бюджета. До 2022 года сеть будет дополнена 15 новыми маршрутами. Благодаря внедряемым изменениям планируется, что уже в следующем году пассажиропоток в Пермском крае вырастет на 600 тыс. человек.

Бюджетом Пермского края на 2020 год предусмотрен 21,6 млрд рублей на развитие транспортной системы в регионе. Это на 5,5 млрд рублей больше по сравнению с текущим годом.