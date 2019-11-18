На Семейном финансовом фестивале будет организовано 20 образовательных и игровых локаций

Москва, 18 ноября. Изучить основы финансовой грамотности в доступном формате смогут участники Семейного финансового фестиваля , который пройдет 23 ноября 2019 года на площадке РЭУ им. Г.В. Плеханова в Москве.

На фестивале будет организовано 20 образовательных и игровых локаций, где состоятся 80 мероприятий на тему финансовой грамотности и выступят более 50 экспертов.

Для подростков будет работать молодежный лекторий в "Школе", где им расскажут об образовании, востребованных компетенциях, перспективном бизнесе и правилах финансового успеха. В частности, Наталия Митяева, координатор работ по реализации программы повышения финансовой грамотности на территории Саратовской области, проведет лекцию "Новый тренд — функциональная грамотность. Что это такое и при чем тут финансы?" и расскажет подросткам о том, как функционально и финансово грамотная личность способна использовать все приобретаемые в течение жизни знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач. Теме финансового мошенничества в цифровую эпоху будет посвящено выступление Марата Сафиулина, управляющего Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров. На своей лекции спикер расскажет о правилах разумного поведения на финансовом рынке и о том, как мошенники используют методы социальной инженерии и Big Data для опустошения наших карманов. Иван Стрелец, консультант по интеллектуальному праву Polozov Group, на лекции "Умные деньги: как заработать на нематериальных активах" познакомит подростков с понятием "интеллектуальная собственность" и расскажет, чем она отличается от материальных ценностей, как оценить ее доходность и извлекать из нее прибыль.

Для взрослой аудитории в локации "Университет" состоятся мастер-классы и лекции, во время которых эксперты расскажут о финансовом планировании, выгодном использовании банковских карт, способах борьбы с финансовыми мошенниками и др. Гостей будут ждать выступления:

- Юрия Кацмана, медиа-менеджера, руководителя онлайн-курса финансовой культуры для подростков "Финбо", который проведет финансовый стендап, посвященный цифровому будущему семейного бюджета;

- Сергея Макарова, заместителя директора Национального центра финансовой грамотности, эксперта по личному финансовому планированию на тему "12 шагов в будущее: постановка и достижение финансовых целей";

- Антонины Самсоновой, эксперта по телеком-рынку, рынку IТ и информационной безопасности финансового маркетплейса "Банки.ру" на тему "Финансовая самооборона: не дай себя в обиду";

- Светланы Толкачевой, заместителя президента – председателя правления АО "БМ-Банк", топ-менеджера группы "ВТБ", которая расскажет о мошенничестве в цифровом мире и о том, как сберечь деньги.

Вход на фестиваль свободный, участие во всех мероприятиях бесплатное при условии предварительной регистрации . С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на familymoneyfest.ru .

Возрастная категория 6+.