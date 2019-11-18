Детская регата им. Ахмат-Хаджи Кадырова выиграла гран-при Russian Event Awards 2019

Грозный, 18 ноября. В Самаре прошел финал Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2019. В финале приняли участие 219 проектов из 51 региона страны, а также Беларуси и Латвии. Первая детская парусная регата на Северном Кавказе им. Ахмат-Хаджи Кадырова выиграла главный приз конкурса – гран-при в номинации "Лучшее детское туристическое событие".

Всего на Национальную премию в области событийного туризма Russian Event Awards 2019 года было заявлено 683 проекта из 72 регионов страны. Проекты прошли три этапа отбора и были представлены в Москве на финале регионального конкурса в Общественной палате РФ и отдельно в финале Национальной премии.

Получая награду, президент Федерации парусного спорта Чеченской Республики Хасан Хаджиев отметил, что "Победа в таком значимом для нас конкурсе была бы невозможна без поддержки правительства Чеченской Республики, мэрии города Грозный и Министерства Туризма. Это победа - заслуга также всего народа нашей республики! Спасибо всем за ваше гостеприимство!"

Федерация парусного спорта Чеченской Республики благодарит за помощь и поддержку в развитии парусного спорта в Республике, организацию первой детской парусной регаты и международных соревнований Кубка Кезеной-Ам: главу Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, мэра города Грозный Якуба Закриева, министра Республики по туризму Муслима Байтазиева, председателя Совета директоров АО "Курорты Северного Кавказа" Одеса Байсултанова, генерального директора Фонда "Посети Кавказ" Станислава Аристова, директора ЧГТРК "Грозный" Ахмеда Дудаева, а также всех спонсоров и информационных партнеров регат - ЧГТРК "Грозный", ТАСС, МАТЧ ТВ, "Российская газета".

Национальная премия в области событийного туризма Russian Event Awards учреждена в 2012 году как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития индустрии событийного туризма. Премия проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму.

С 26 по 30 июня впервые в истории Чеченской Республики в Грозном прошла первая детская парусная регата - Кубок Северного Кавказа имени Ахмат-Хаджи Кадырова. На соревнования приехали 83 юных яхтсмена из 11 яхт-клубов страны: Волгограда, Краснодара, Новороссийска, Сочи, Геленджика, Приморско-Ахтарска, Керчи, Москвы, Долгопрудного. В рамках регаты прошло уникальное водное шоу. На акватории "Грозненского моря" выступили 39 лучших экстремальных спортсменов. Водное шоу подобного уровня проводилось в стране впервые и вошло в Книгу рекордов России. Единовременно на воде жители и гости города увидели полеты флайбордистов, гонки на джетпаках, трюки на аквабайках и гидроциклах, шоу воднолыжников, фигуры вейкбордистов и джетсерферов, гонки на парусных яхтах, SUP-бордах и каяках. В финальный день соревнований состоялось вечернее водное шоу с пиротехникой и фейерверком.

Организаторы первой деткой регаты на Северном Кавказе – ФПС ЧР и мэрия города Грозного.

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