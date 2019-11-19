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Препати Национального Рекламного Форума состоится 20 ноября

Гостей мероприятия ждут презентация декабрьского номера Forbes, анонсирование программы НРФ и церемония награждения конкурса MIXX Russia Awards 2019
Описание
© Пресс-служба Национального Рекламного Форума

Москва, 19 ноября. Препати Национального Рекламного Форума состоится 20 ноября. Главной темой вечера станет презентация декабрьского номера журнала Forbes. 

За неделю до ключевого события в индустрии рекламы пройдет вечеринка, которая своей повесткой объединит топ-менеджеров, генеральных директоров, директоров по маркетингу, первых лиц агентств и медиа, а также спикеров Национального Рекламного Форума (НРФ). Гостей препати ждут презентация декабрьского номера Forbes, анонсирование программы НРФ и церемония награждения конкурса MIXX Russia Awards 2019.

Forbes & АКАР  

Одним из главных инфоповодов вечеринки станет презентация нового выпуска журнала Forbes, ожидаемого в продаже 22 ноября. Выпуск будет посвящен итогам премии "ТОП-менеджеры НПБК" и материалам с участием лидеров медиа-коммуникационной индустрии.

"ТОП-менеджеры НПБК" - премия, осуществляющая оценку персональных достижений в области бизнес-коммуникаций. Цель проекта - определение лучших ТОП-менеджеров страны и публичное признание их заслуг. Охватив всю индустрию, премия назовет лидеров рынка в четырех направлениях: медиа, агентства, бренды и индустриальный вклад. Лауреаты будут впервые анонсированы на страницах журнала, а церемония награждения состоится 26 ноября в формате закрытого светского мероприятия в Crystal Ballroom.

Программа Национального Рекламного Форума

На протяжении всех этапов подготовки программа самого масштабного события сферы рекламы обновлялась в режиме онлайн на официальном сайте форума. Итоговая версия будет презентована на вечернем мероприятии, предшествующем НРФ. 

Все сессии форума пройдут в формате дискуссий и будут отражать позицию каждого участника бизнес-процесса: агентств, площадок, технологичных платформ, брендов, медиахолдингов и исследовательских компаний.  

MIXX Russia Awards 2019

В рамках препати пройдет церемония награждения победителей и призеров главного конкурса в сфере интерактивной рекламы MIXX Russia Awards 2019. Россия вручит награды в категориях Channels Of Communications, Tools & Craft и Best Use Of Tools наряду с MIXX Europe, а также c локальными конкурсами MIXX в Канаде, Италии, Румынии, Бельгии, Турции, Польше, Испании, Австралии и Уругвае.

По итогам офлайн-голосования, которое состоялось 25 октября, в шорт-листы вошли 97 кейсов. Имена победителей уже определены и будут названы на препати. Обладатели Гран-при получат возможность бесплатно подать свою работу на MIXX Awards Europe 2020 в наиболее подходящую категорию европейского конкурса.

Организаторы: АКАР, Forbes, ЦРБК, РАМУ, IAB Russia.

Партнеры: "Газпром-медиа Холдинг" (Титульный партнер), Mediascope (Генеральный research-партнер), а также Национальный Рекламный Альянс, OMD OM Group, Media Direction Group, Национальная Медиа Группа, Dentsu Aegis Network Russia, Russ Outdoor, "Регион Медиа", MAER Group, GoMobile и многие другие.

НРФ'19 проходит при информационной поддержке Instagram, Forbes (генеральное информационное издание), Sostav (генеральное индустриальное издание), ТАСС (генеральное информационное агентство), Mail.ru (digital-партнер), Business FM (генеральный радио-партнер), ГПМР, МИР 24.

Место проведения: Soho Rooms, Большой Саввинский пер., 12, стр. 8.

Сбор гостей: 18:30.

Программа мероприятия: 19:00-22:00. 

Сайт Национального Рекламного Форума: advertisingforum.ru

Возрастная категория: 18+.

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Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
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Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
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