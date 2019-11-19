Работники ПАО "МЗИК" награждены заводскими знаками отличия

ТАСС, 19 ноября. По случаю празднования Дня ракетных войск и артиллерии 13 работников ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина" (МЗИК, входит в состав Концерна ВКО "Алмаз - Антей") награждены значками "За заслуги перед ЗиК".

Как рассказали в отделе по связям с общественностью ПАО "МЗИК", традиция отмечать лучших работников корпоративными знаками отличия зародилась на предприятии чуть больше года назад. Согласно положению о награде, значок "За заслуги перед ЗиК" 1-й категории вручается заводчанам, отличившимся при выполнении производственных задач и проявившим высокое мастерство. Церемония награждения проходит в День ракетных войск и артиллерии.

В этом году награды "За заслуги перед ЗиК" удостоены 13 заводчан - рабочие и инженеры, мастера и начальники подразделений. У каждого за плечами десятилетия безупречного труда на заводе.

В отделе рассказали, что один из награжденных, Александр Мошкин, на ЗиКе уже 40 лет и все эти годы верен цеху контрольно-измерительной аппаратуры и входного контроля. Начинал радиомехаником, потом работал инженером-конструктором, старшим диспетчером, возглавлял ПРБ, был заместителем, а с 2007 года - начальником цеха. "И если для кого-то завод - просто место работы, то для Мошкина ЗиК - второй дом, а коллектив цеха – большая дружная семья. Поэтому и отношение к корпоративной награде особенное", - отметили в отделе.

"Очень приятно получить значок "За заслуги перед ЗиК", лично для меня это уважение, признание того вклада, который я внес в развитие производства", - говорит Мошкин.

Слесарь механосборочного цеха Валерий Сродных узнал о награждении значком "За заслуги перед ЗиК" накануне своего дня рождения. Это, признается именинник, самый неожиданный и приятный подарок. "К наградам я никогда не стремился, просто привык работать на совесть. Но значок, безусловно, буду носить с радостью и гордостью", - подчеркивает Сродных.

"Для каждого калининца, удостоенного корпоративного значка "За заслуги перед ЗиК", эта награда важна по-своему. Но для всех она одинаково желанна, дорога и значима. Ведь все работники по праву гордятся своим легендарным предприятием, тем, что являются частью его большой и славной истории", - резюмировали в отделе по связям с общественностью.

О предприятии

ПАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург" ведет свою историю с 1866 года, когда в Санкт-Петербурге по указу императора Александра II была основана орудийная мастерская, в дальнейшем преобразованная в казенный завод по выпуску сначала полевой, а затем и зенитной артиллерии. В 1941 году завод эвакуировался в Свердловск (ныне Екатеринбург). В 1994 году был преобразован в ОАО. Сейчас предприятие входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей". Здесь, в том числе, выпускают гражданскую продукцию: коммунальные тротуароуборочные машины, электрические погрузчики, платформенные электротележки и др., постоянно совершенствуя эту категорию техники.