Губернатор Югры отметила Сургутский район в качестве лидера по работе с инвесторами

ТАСС, 20 ноября. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова отметила Сургутский район в качестве лидера по работе с инвесторами. "…Поблагодарю команду Сургутского района за адресный подход к работе с инвесторами, что подтверждается, в том числе, результатами "Контрольной закупки" Агентства стратегических инициатив, а также тем, что уже три года подряд команда Сургутского района обеспечивает лидерство в рейтинге муниципальных образований по обеспечению благоприятного инвестиционного климата", - сказала она в ходе своего инвестиционного послания, отчета о работе правительства за 2019 год и обращения к жителям автономного округа, представителям общественности и депутатам Думы Югры.

Описание Губернатор Югры Наталья Комарова © Департамент общественных и внешних связей Югры

Инвестиционные горизонты региона По словам губернатора, автономный округ к 2024 году должен увеличить объем инвестиций до 1 трлн 400 млрд рублей. "В 2019 году в соответствии с инвестиционным стандартом, инвестиционной стратегией привлечено 939,4 млрд рублей инвестиций. Годовой рост инвестиций по итогам 2019 года составит более 17 млрд рублей. Валовой региональный продукт впервые преодолеет планку в 4 трлн рублей. Доля инвестиций в валовом региональном продукте составит больше 23%", - сказала глава региона. Для решения этой задачи глава региона поставила конкретные цели, в том числе по реализации ФЗ "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации", предусмотрев, в частности, введение нового механизма – создание и использование инвестиционного бюджета на принципах конкурсности, публичности, поддержки проектов с наиболее высокой бюджетной эффективностью. С целью повышения эффективности деятельности Фондов развития, поддержки предпринимательства, центра поддержки экспорта, технопарков Наталья Комарова потребовала разработать решения по консолидации институтов развития на принципах модели: "институты развития должны следовать за клиентом", а не "клиент бегать между институтами развития". Также глава региона потребовала оценить эффективность, доступность мер государственной поддержки, оказываемой субъектам малого и среднего предпринимательства, включая льготу по налогу на имущество организаций, отнесенных к субъектам МСП. По этим позициям глава Югры поставила задачи конкретным своим заместителям и департаментам окружного правительства. Удельный вес Сургутского района Значительную часть инвестиций ХМАО-Югры обеспечивает Сургутский район, чья площадь превышает 105 тыс. кв. км, население 130 тыс. человек, и где сосредоточены крупнейшие нефтедобывающие ресурсы России. "Наталья Владимировна отметила, что объем инвестиций округа составил без малого триллион рублей, из этой суммы 230 млрд прямых инвестиций дает Сургутский район, обеспечивая четверть всего инвестиционного пакета Югры", - отметил в своем комментарии в Facebook глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Отмечая меры поддержки малых и средних предпринимателей, которых в районе порядка 4 тыс., глава рассказал и о том, что по крупным и средним предприятиям района освоение инвестиций в основной капитал за счет всех источников за девять месяцев составило 165,98 млрд рублей, что на 3,4% больше уровня 2018 года. "Для реализации инвестпроектов сформировано 22 земельных участка. Семь предназначены для реализации масштабных инвестиционных проектов в Барсово, в Солнечном, на Высоком Мысу и в Федоровском. Всего в Сургутском районе реализуется 188 инвестиционных проектов емкостью более 3,3 млрд рублей", - написал он.

Описание Глава Сургутского района Югры Андрей Трубецкой © Департамент общественных и внешних связей Югры

Не только инвестиции По словам Трубецкого, район является лидером Югры не только по инвестициям, но и в других сферах. Так, в этом году здесь произвели больше всех в ХМАО сельхозпродукции: мяса - 5145 т, молока - 1685 т и яиц - 7,818 млн штук. Производство сельхозпродуктов в 2019 году составит 1 млрд 687,1 млн рублей или 114,2 % к уровню прошлого года. Глава района отметил и позитивную динамику в строительстве. Объем работ по этой отрасли составил 20,473 млрд рублей, что в 2,1 раза больше уровня 2018 года. "Губернатор говорила о развитии муниципально-частного партнерства, а это наше приоритетное направление, в том числе в рамках концессионных соглашений. На условиях концессии строим детские сады и школы в Солнечном и Нижнесортымском. Заключили три инвестдоговора на строительство спорткомплекса в Угуте, культурно-досугового центра в Барсово и столовой в Сайгатина", - написал Трубецкой. Но это еще не все, добавляет глава. "В этом году Сургутский район отмечен как самый динамично развивающийся муниципалитет в области благоустройства. В 2014-2015 годах на создание комфортной среды выделяли 0 рублей, сегодня - порядка 135 млн. Хочу поблагодарить Наталью Владимировну (Комарову – прим. ТАСС) за то, что 40 млн из них поступили из округа. Реализуем девять крупных проектов благоустройства. На 2020 год наши планы еще грандиозней, на их реализацию направим более 150 млн рублей", - рассказал Андрей Трубецкой. Он отметил, что гордится тем, как в районе решают главную проблему территории. "В Сургутском районе расположено 470 тыс. кв. м непригодного и 220 тыс. кв. м аварийного жилья, это пятая часть от всего такого фонда Югры. Но благодаря помощи округа в этом году переселим 560 семей. Всего на переселение из аварийного жилья выделяем более 1 млрд 600 млн рублей. Для примера, пять лет назад эта сумма не превышала 140 млн. Рост - в 13 раз!" - написал глава района в своем аккаунте. "Наталья Комарова уверена, что муниципалитеты должны выступать партнерами правительства округа в реализации стратегических задач. Хочу надеяться, что Сургутский район уже является таким партнером. Мы ни копейки не потеряли из федеральных и окружных средств, выделенных на решение приоритетных задач, – строительство жилья и переселение, благоустройство, ремонт и замену сетей, ремонт дорог. Наоборот, мы стараемся за другими МО подбирать то, что они не осваивают. Уверен, и в дальнейшем Сургутский район будет еще более сильным партнером правительства Югры", - констатировал глава.