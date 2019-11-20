Самой популярной номинацией в конкурсе экспортеров Тюменской области стал "Прорыв года"

ТАСС, 20 ноября. Ведущие предприятия малого и среднего бизнеса Тюменской области, поставляющие продукцию в иностранные государства, соревнуются в конкурсе "Экспортер года" по четырем отраслевым номинациям. Особо активная борьба среди участников конкурса ожидается в пятой по счету номинации конкурса - "Прорыв года", на которую подано 10 заявок.

Как сообщают организаторы, соревноваться за победу будут 15 конкурсантов, некоторые из них заявились в нескольких номинациях. Участвуют предприятия и предприниматели: ЗАО "Тюменский машиностроительный завод", АО ИПФ СИБНА, ООО "Тюменские аэрозоли", ООО "Интеллект-Сервис", ООО "Заводоуковский маслозавод", ООО "Югсон-Сервис", ООО "НГ-Групп", АО "Сибтехнология", ЗАО "Денит", ООО "Тюменьэкопродукт, ООО "СКМ-100", ООО "Тюменьзарубежтур", ООО "Альфа-драйв", предприниматель Владимир Лукошин (кондитерские изделия) и предприниматель Евгений Гладун (древесный уголь).

"Интерес к конкурсу не случаен. Тюменские предприниматели понимают, что конкурентоспособность малого и среднего предпринимательства возрастает, если предприятия активно занимаются экспортом, ведь именно экспорт – это естественный обучающий механизм, заставляющий бизнес постоянно повышать свою конкурентоспособность через развитие и внедрение инноваций", - подчеркнул руководитель Центра поддержки экспорта Тюменской области Сергей Полухин.

Торжественная церемония награждения победителей конкурса "Экспортер года" состоится в рамках Тюменского Экспортного Форума 3 декабря в Тюменском Технопарке (ул. Республики, 142). Регистрация для участия в форуме продолжается на сайте www.exportforum.ru.

Организаторами выступают Центр поддержки экспорта, департамент инвестполитики и господдержки предпринимательства Тюменской области при поддержке Торгово-промышленной палаты Тюменской области. Событие проводится в рамках профильного национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

О предприятиях-экспортерах

Количество малых и средних предприятий-экспортеров в России растет. По данным Федеральной таможенной службы и Минэкономразвития страны, в 2016 году число МСП с продажами продукции и услуг за рубеж составляло порядка 17 тыс., в 2017 году – более 30 тыс., а годом позже их количество достигло 50 тыс. субъектов. В Тюменской области благодаря созданным условиям для развития экспортной деятельности количество малых и средних компаний, ориентированных на сбыт в иностранных государствах, также возрастает, отмечают организаторы.