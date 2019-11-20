Новосибирские застройщики попали в топ рейтинга Института развития стройотрасли - 2019

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Московский ООО "Институт развития строительной отрасли" опубликовал уникальный рейтинг жилых комплексов (ЖК) всех регионов России, по результатам обработки первичных данных по 106 параметрам, отражающим потребительские качества новостроек в 30 регионах РФ, в ТОП-6 попала Новосибирская область. Об этом сообщил в интервью руководитель аппарата Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА) Кирилл Холопик.

"В 2019 году мы вышли на внедрение очень сложного проекта ТОП жилых комплексов. Этот проект распространяется на всю Россию. Методика построена на системе подсчета баллов и проводится по 106 параметрам. Топовые позиции рейтинга набирают 90 и более баллов, аутсайдеры не дотягивают и до 10 баллов. На сегодня из 30 регионов, по которым завершен сбор первичных данных, Новосибирская область занимает шестое место со средней оценкой 51,9 балла (в расчете на 1 кв. м участвующих в ТОП жилых комплексов)", - сказал Холопик.

В пример топовых застройщиков в Новосибирской области он привел ЖК "Эволюция" или ЖК "Квартал на Никитина". Холопик пояснил, что принцип оценки комплексов зависит от различных параметров, объединенных в 17 групп внутри рейтинга, отражающих потребительские качества новостройки: наличие или отсутствие в шаговой доступности леса, набережной, объектов культуры, дворовой инфраструктуры и прочего.

"Возьмем группу <…> Дворовое пространство. Разница в четыре балла между 19 и 15 в том, что, например, у ЖК "Эволюция" от ГК Стрижи имеется пешеходная улица и wi-fi во дворе, по два балла на каждый параметр. Но у ЖК "Никитина" есть велопарковка – это преимущество в один балл", - сказал руководитель аппарата НОЗА.

По его словам, рейтинг учитывает насколько точно выполняются обещания застройщиков. В случае нарушения обещаний перед потребителями для ЖК вводится специальный понижающий коэффициент от 0,5 до 0,9, на который помножается результат застройщика в рейтинге. При этом результаты оценки каждого ЖК доступны публично по всей России.

"На сегодняшний день в России нет ничего лучшего, и даже ничего подобного. Мы ежегодно будем совершенствовать методику. Уже поступили десятки предложений от участников рынка. Все они будут рассмотрены в декабре. В 2020 году проведем переоценку жилых комплексов по обновленной методике. Проект нацелен оказывать поддержку самым прогрессивным застройщикам, которые постоянно совершенствуются, предлагая потребителям все более качественное жилье", - отметил Холопик.

Институт развития строительной отрасли

ООО "Институт развития строительной отрасли" образован в октябре 2012 года в Москве. В его задачи входят разработка и развитие программного обеспечения для приложения "Единый ресурс застройщиков", базы данных "Новостройки и застройщики России", аналитические исследования в сфере жилищного строительства, а также экспертная деятельность в сфере разработки эксплуатационной документации для жилых зданий и помещений.