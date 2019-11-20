В Москве пройдет XVII конференция "Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство"

Москва, 20 ноября. В Москве 10 декабря состоится XVII Международная Конференция "Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство". Место проведения – отель "Бородино" (г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, стр. 5).
Организатор конференции: журнал "РЖД-Партнер".
Конференция проводится на ежегодной основе при участии крупнейших российских предприятий транспортного сектора, ключевых грузоотправителей, представителей регуляторных органов и пр.
В рамках конференции, помимо пленарной дискуссии на тему "Грузовое поле. Кто устанавливает правила, или В поисках справедливой конкуренции", будут организованы круглые столы, посвященные вопросам тарифообразования, логистики, эксплуатации и ремонта подвижного состава, а также цифровизации отрасли.
"Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство" – это:
– специализированная конференция для грузовладельцев, транспортно-логистических компаний, операторов железнодорожного подвижного состава, стивидорных компаний с участием представителей регуляторных органов и железнодорожного перевозчика;
– обсуждение актуальных вопросов организации перевозок железнодорожным и другими видами транспорта, механизмов взаимодействия грузоотправителей с регуляторами и ОАО "РЖД", а также операторскими компаниями;
– поиск наиболее эффективного алгоритма работы между всеми видами транспорта;
– анализ успешных кейсов транспортных компаний, оценка инновационных предложений для грузовладельцев, улучшающих качество предоставляемого им сервиса;
– получение эксклюзивной информации от ведущих представителей транспортного бизнеса;
– дискуссии в максимально открытом и откровенном ключе.
Возрастная категория 18+.
По вопросам участия обращаться в редакцию журнала "РЖД-Партнер":
тел.: +7 (812) 418-34-90 или +7 (812) 418-34-99.
e-mail: conf@rzd-partner.ru