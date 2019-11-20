В Москве пройдет XVII конференция "Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство"

Москва, 20 ноября. В Москве 10 декабря состоится XVII Международная Конференция "Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство" . Место проведения – отель "Бородино" (г. Москва, ул. Русаковская, д. 13, стр. 5).

Организатор конференции: журнал "РЖД-Партнер".

Конференция проводится на ежегодной основе при участии крупнейших российских предприятий транспортного сектора, ключевых грузоотправителей, представителей регуляторных органов и пр.

В рамках конференции, помимо пленарной дискуссии на тему "Грузовое поле. Кто устанавливает правила, или В поисках справедливой конкуренции", будут организованы круглые столы, посвященные вопросам тарифообразования, логистики, эксплуатации и ремонта подвижного состава, а также цифровизации отрасли.

Программа конференции.

"Рынок транспортных услуг: взаимодействие и партнерство" – это:

– специализированная конференция для грузовладельцев, транспортно-логистических компаний, операторов железнодорожного подвижного состава, стивидорных компаний с участием представителей регуляторных органов и железнодорожного перевозчика;

– обсуждение актуальных вопросов организации перевозок железнодорожным и другими видами транспорта, механизмов взаимодействия грузоотправителей с регуляторами и ОАО "РЖД", а также операторскими компаниями;

– поиск наиболее эффективного алгоритма работы между всеми видами транспорта;

– анализ успешных кейсов транспортных компаний, оценка инновационных предложений для грузовладельцев, улучшающих качество предоставляемого им сервиса;

– получение эксклюзивной информации от ведущих представителей транспортного бизнеса;

– дискуссии в максимально открытом и откровенном ключе.

Возрастная категория 18+.

По вопросам участия обращаться в редакцию журнала "РЖД-Партнер":

тел.: +7 (812) 418-34-90 или +7 (812) 418-34-99.