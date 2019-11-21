В Челябинской области совершенствуют порядок любительского и промышленного рыболовства

ТАСС, 21 ноября. В Челябинской области разработают территориальную схему водоемов для любительского и промышленного рыболовства. Об этом сообщают в управлении пресс-службы и информации облправительства по итогам заседания рыбохозяйственного Совета при правительстве Челябинской области, которое провел губернатор Алексей Текслер.

В обсуждении проблем и перспектив отрасли приняли участие профильные чиновники, главы южноуральских рыбозаводов, экологи, представители сообщества рыбаков-любителей, а также уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области.

Как подчеркнул Алексей Текслер, главная цель отрасли – обеспечить население региона качественной и свежей рыбной продукцией. По мнению главы региона, есть инструменты, которые нужно задействовать для вывода рыбоводческих хозяйств на современный уровень. Речь идет о господдержке и создании необходимой инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов. Также важен контроль за исполнением условий договоров пользователями водоемов, ведущими на них рыбохозяйственную деятельность.

"Без получения необходимого объема продукта нет смысла отдавать в руки частного бизнеса государственные ресурсы. Ведь в конечном итоге нашей задачей является постепенное повышение обеспеченности населения рыбной продукцией. Сегодня Челябинская область занимает 38% или более трети в товарном рыбоводстве Уральского федерального округа. Это почетное место лидера мы должны подтверждать новыми проектами и достижениями", – подчеркнул Текслер.

Сегодня на территории региона реализуются инвестпроекты в сфере аквакультуры, включающие строительство новых цехов, замену оборудования. Чтобы ускорить модернизацию отрасли, в 2020 году планируется введение новых мер поддержки, которые помогут вывести отрасль на современный технологический уровень.

"Пастбищное рыболовство ограничено, наша задача – за счет новых инвестпроектов идти в индустриальное рыбоводство, тем самым увеличивать объемы производства товарной рыбы. В настоящий момент в отрасли реализуется инвестиционный проект Чебаркульского рыборазводного завода по строительству цеха инкубации и выращиванию гидробионтов осетровых пород и муксуна. Он уже реализуется и в начале следующего года начнет функционировать", – приводят в релизе слова министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылина.

На заседании совета был затронут вопрос доступности водоемов для рыбаков-любителей. Арендаторы согласны специально для них зарыблять озера.

"У нас достаточно и озер, и ресурсов, чтобы обеспечить рыбой и тех, кто занимается промышленным выловом, и любителей. Я понимаю рыболовов, которые хотят участвовать в определении мест, разрешенных для любительской ловли, в то же время арендаторы несут свои затраты на зарыбление водоемов. Надо организовать работу таким образом, чтобы справедливо учесть интересы всех. Нужно сделать территориальную схему, и пусть к этой работе подключатся и арендаторы, и представители спортивной, любительской рыбалки", – подчеркнул Текслер.

Эксперты о новых правилах рыбной ловли

С 1 января 2020 года вступает в силу новый закон, регулирующий этот вид деятельности. В частности, контролировать рыбаков-любителей планируется через ветеринарную систему, планируется ввести запрет для любительской рыбалки на добычу биоресурсов сетями, за исключением территорий Дальнего Востока, Сибири и Севера, будут введены ограничения для подводной охоты. По оценкам ведомства, в России любительским рыболовством занимаются около 25-30 млн человек.

Новый закон, регулирующий любительское рыболовство, поможет сохранять рыбные запасы, а также повышать экологическое состояние водоемов, полагают опрошенные ТАСС эксперты.

Как сообщил ранее глава управления контроля, надзора и рыбоохраны Росрыболовства Виталий Молоков, одной из новаций закона будет запрет на свободный вылов рыбы в водоемах, где она специально выращивается, здесь рыбалка будет возможна за плату. Рыболовы уверены, что развитие платной рыбалки позволяет содержать их водоемы в ухоженном виде.

По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, ведомство выступает за ограничение вылова в любительской рыбалке. Говоря о лимитах, в интервью ТАСС он отметил, что уже введена суточная норма вылова. "Для этого с каждым субъектом Федерации мы провели работу, слушали, собирались с рыбаками-любителями, с промышленниками и с администрацией всех субъектов. Объем максимального вылова предусмотрен дифференцировано по видам и районам и определялся на основании данных отраслевой науки о состоянии запасов и возможном изъятии без вреда для популяции", - сказал он.

Проблемы с внедрением такой меры и соблюдением норм связаны, прежде всего, со сложностью учета этой суточной нормы, вопросами контроля инспекторами рыбоохраны. "В связи с этим мы планируем внести в правила рыболовства ограничения по перевозке улова. Считаем, что норма провоза рыбы, пойманной рыбаками-любителями, должна варьироваться от двух до трех объемов суточной нормы вылова в зависимости от вида рыбы и региона", - отметил в интервью ТАСС Шестаков.