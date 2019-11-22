Главы ЯНАО и Минвостокразвития РФ обсудили реконструкцию аэропорта в Новом Уренгое

ТАСС, 22 ноября. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов в ходе рабочей встречи в Москве обсудил с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым реконструкцию аэропорта в Новом Уренгое, сообщают в пресс-службе главы региона.

"Одной из основных тем обсуждения стали новые инструменты поддержки, которые могут быть использованы для проекта реконструкции аэропорта в Новом Уренгое. С ноября фонд развития Дальнего Востока распространил свою деятельность на арктическую зону. Это дает инвесторам возможность пользоваться новыми формами поддержки. Например, брать займы под 5% годовых инициаторам инвестиционных проектов, нацеленных на развитие территорий", - сказано в сообщении.

"Мы приветствуем появление новых инструментов поддержки для арктических регионов. Их можно привлекать для наших инвестиционных проектов, таких как реконструкция аэропорта в Новом Уренгое. В итоге использование инвестором льготного финансирования позволит сдержать стоимость перевозок, обеспечить их доступность для пассажиров. Это одна из приоритетных задач правительства Ямала. Мы многое делаем в этом направлении. Субсидируем самые популярные у жителей маршруты – в следующем году будет 30 межрегиональных и 25 внутри региона, в том числе вертолетные. Предоставляем льготы на авиабилеты многодетным семьям. Ямальцы должны иметь возможность летать с комфортом и по доступной цене", – приводят в пресс-службе слова Артюхова.

"Что фонд может дать проекту? Во-первых, и самое важное – возможность снижения себестоимости товара для конечного потребителя. В контексте аэропорта – это неудорожание тарифа", – прокомментировал Александр Козлов.

О проекте

Модернизация аэропорта Нового Уренгоя – первый в России проект развития аэропортовой инфраструктуры, реализуемый в рамках закона о концессионных соглашениях. В 2019 году началась реконструкция взлетно-посадочной полосы. Проект предполагает усиление искусственного покрытия на перроне и рулежных дорожках, организацию стоянки самолетов, установку нового светосигнального оборудования.

Параллельно идет экспертиза проекта строительства нового пассажирского терминала площадью 18 тыс. кв. м. На первом этапе он будет оснащен тремя телескопическими трапами и 12 стойками регистрации. Его пропускная способность составит 840 пассажиров в час и 1,45 млн пассажиров в год. Мастер-план развития аэропорта предусматривает возможность в будущем увеличить площадь терминала и создать сектор для обслуживания международных рейсов. На привокзальной площади перед терминалом планируется обустройство краткосрочной и долгосрочной парковок вместимостью не менее 150 мест каждая.