Стали известны итоги AdIndex Awards 2019

Москва, 22 ноября. В Москве уже в пятый раз прошла ежегодная церемония вручения профессиональной премии в области интернет-коммуникаций AdIndex Awards (18+). Чтобы первыми узнать имена лидеров рынка, в клубе Gipsy собрались рекламодатели, владельцы и топ-менеджеры digital- и медиаагентств, лидеры мнений и представители площадок.

В этом году более 1500 экспертов из более чем 900 компаний-производителей товаров и услуг выбрали лучшие digital-агентства и платформы в 30 сервисных сегментах. Награды были вручены победителям ежегодного рейтинга Digital Index 2019 и Technology Index 2019, а также компаниям, заслужившим признание профсообщества. Главную награду вечера — Гран-при — получили агентство Nectarin (Digital Index 2019) и платформа myTarget (Technology Index 2019) как удостоенные максимального количества призов и номинаций в соответствующих рейтингах.

По традиции AdIndex назвал имена главных законодателей современных трендов: блогеров, инфлюенсеров, музыкантов. Совместно с партнером LabelUp в номинации Celebrity Index награждены:

- Best YouTube Influencer — Ирина Шихман / "А поговорить?";

- Лидер мнений Рунета — Александр Горбунов / Сталингулаг;

- Best Music Influencer — Noize MC.

AdIndex Awards — 5 лет

Первые рейтинги отраслевое интернет-издание о рекламе и маркетинге AdIndex.ru составило в 2008 году. Это были оценки рекламных бюджетов и оборотов рекламных агентств. С тех пор линейка рейтингов выросла до почти 200 различных исследований, проводимых более чем в 10 сегментах рынка. В 2015 году AdIndex учредил собственную индустриальную премию, которая награждала тех, кто драйвит рынок. AdIndex Awards — единственная премия в области рекламы, где победителей определяют заказчики услуг.

Чтобы отпраздновать пятилетие церемонии, AdIndex запустил юбилейный спецпроект AdIndex Awards "5 лет на вершине российского digital", в котором приняли участие 14 digital-компаний. Онлайн-версия проекта в ближайшее время будет опубликована на сайте AdIndex, печатная версия выйдет ограниченным тиражом как приложение к журналу AdIndex Print Edition №39.

Как прошла Digital Bloom Party

Интернет остается самым динамично развивающимся каналом в рекламной индустрии, и мировые холдинги пророчат ему дальнейший рост. Поэтому для AdIndex Awards 2019 была выбрана концепция Digital Bloom Party или "Диджитал в цвету".

На несколько часов гости мероприятия погрузились в атмосферу цветущего клуба Gipsy. Провести вечер интересно им помогли партнеры церемонии, которые специально для AdIndex Awards 2019 придумали ряд оригинальных активностей.

Digital Bloom Party завершилась розыгрышем главных призов от партнеров мероприятия — авиабилетов на двоих в Голландию на Парад цветов 25 апреля с посещением парка Кекенхоф от Digital Geeks , iPhone 11 от BingoBoom и поездки в Абу-Даби на встречу комьюнити Russia Creates , которая пройдет 20-23 ноября.

Посмотреть рейтинги и узнать методики подсчета можно здесь .