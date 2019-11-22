В Москве состоялось торжественное открытие Десятого российско-азербайджанского форума

Москва, 22 ноября. В Москве состоялось торжественное открытие юбилейного, Десятого российско-азербайджанского форума. С приветственным словом на торжественной церемонии открытия перед собравшимися выступили министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин и министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров. Первым пунктом в деловой программе мероприятия стало расширенное заседание Российско-азербайджанского и Азербайджано-российского деловых советов.

"Десятый российско-азербайджанский межрегиональный форум – значимый элемент в развитии сотрудничества наших стран. Более 70 российских регионов тесно взаимодействуют с Азербайджаном, и подобные мероприятия как раз призваны расширить и укрепить эти связи, – отметил министр экономического развития Максим Орешкин. – Перед нашими странами стоят масштабные задачи в области транспорта и модернизации технологий, взаимодействия в сфере промышленности и сельского хозяйства. Активно ведется работа по увеличению туристических потоков. Продолжается расширение культурно-гуманитарного сотрудничества. Уверен, что межрегиональный форум поможет реализации ключевых проектов в этих областях".

К участникам форума обратился министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров: "Укрепление и расширение двусторонних отношений, определение перспективных направлений дальнейшего сотрудничества на уровне руководителей Азербайджанской Республики и Российской Федерации задают новый уровень взаимовыгодного взаимодействия между нашими странами. Юбилейный межрегиональный форум играет важную роль в развитии наших связей, в том числе и в свете проводимой странами политики модернизации и диверсификации экономики. Азербайджано-российские отношения многие годы опираются на принципы дружбы, взаимного уважения и надежного партнерства. Азербайджанские инвесторы участвуют в различных проектах в России, совместные проекты активно реализуются в нашей стране. Россия – один из ключевых торговых партнеров Азербайджана, в основе отношений между нашими странами традиционно лежит стратегический взаимовыгодный интерес. Сегодня благоприятное время для активизации и расширения положительной динамики развития торгово-экономического потенциала между нашими странами. Азербайджан придает партнерству с Россией большое значение, и мы надеемся, что предстоящий форум внесет весомый вклад в развитие активного сотрудничества во всех областях экономики, в особенности транспортно-логистической, сельскохозяйственной, туристической, а также в гуманитарной сферах, что послужит укреплению и установлению новых партнерских связей между деловыми кругами и будет способствовать на стратегическом уровне дальнейшему развитию азербайджано-российских отношений".

Десятый российско-азербайджанский межрегиональный форум проходит в Москве с 22 по 23 ноября. Мероприятие организовано Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Министерством экономики Азербайджанской Республики и Фондом Росконгресс.

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