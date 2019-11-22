{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве состоялось торжественное открытие Десятого российско-азербайджанского форума

Юбилейный российско-азербайджанский межрегиональный форум проходит с 22 по 23 ноября
Описание
© Росконгресс

Москва, 22 ноября. В Москве состоялось торжественное открытие юбилейного, Десятого российско-азербайджанского форума. С приветственным словом на торжественной церемонии открытия перед собравшимися выступили министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин и министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров. Первым пунктом в деловой программе мероприятия стало расширенное заседание Российско-азербайджанского и Азербайджано-российского деловых советов.

"Десятый российско-азербайджанский межрегиональный форум – значимый элемент в развитии сотрудничества наших стран. Более 70 российских регионов тесно взаимодействуют с Азербайджаном, и подобные мероприятия как раз призваны расширить и укрепить эти связи, – отметил министр экономического развития Максим Орешкин. – Перед нашими странами стоят масштабные задачи в области транспорта и модернизации технологий, взаимодействия в сфере промышленности и сельского хозяйства. Активно ведется работа по увеличению туристических потоков. Продолжается расширение культурно-гуманитарного сотрудничества. Уверен, что межрегиональный форум поможет реализации ключевых проектов в этих областях".

К участникам форума обратился министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров: "Укрепление и расширение двусторонних отношений, определение перспективных направлений дальнейшего сотрудничества на уровне руководителей Азербайджанской Республики и Российской Федерации задают новый уровень взаимовыгодного взаимодействия между нашими странами. Юбилейный межрегиональный форум играет важную роль в развитии наших связей, в том числе и в свете проводимой странами политики модернизации и диверсификации экономики. Азербайджано-российские отношения многие годы опираются на принципы дружбы, взаимного уважения и надежного партнерства. Азербайджанские инвесторы участвуют в различных проектах в России, совместные проекты активно реализуются в нашей стране. Россия – один из ключевых торговых партнеров Азербайджана, в основе отношений между нашими странами традиционно лежит стратегический взаимовыгодный интерес. Сегодня благоприятное время для активизации и расширения положительной динамики развития торгово-экономического потенциала между нашими странами. Азербайджан придает партнерству с Россией большое значение, и мы надеемся, что предстоящий форум внесет весомый вклад в развитие активного сотрудничества во всех областях экономики, в особенности транспортно-логистической, сельскохозяйственной, туристической, а также в гуманитарной сферах, что послужит укреплению и установлению новых партнерских связей между деловыми кругами и будет способствовать на стратегическом уровне дальнейшему развитию азербайджано-российских отношений".

Десятый российско-азербайджанский межрегиональный форум проходит в Москве с 22 по 23 ноября. Мероприятие организовано Министерством экономического развития Российской Федерации совместно с Министерством экономики Азербайджанской Республики и Фондом Росконгресс.

Возрастная категория 18+.

Реклама на ТАСС
В Законодательном Собрании Иркутской области обсудили перспективы развития ж/д сообщения
Пленарное заседание прошло в рамках дня Восточно-Сибирской железной дороги
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС