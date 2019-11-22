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Московская область стала площадкой для нового формата Дельфийских соревнований

Впервые Дельфийские игры пройдут в форме чемпионата, всего будет разыграно 12 комплектов наград

Москва, 22 ноября. В Московской области 22 ноября стартовали Четырнадцатые молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ. В 2010 году Подмосковье уже принимало Девятые молодежные Дельфийские игры России. В этом году Высший форум искусств организован в ознаменование 20-летия Дельфийских игр современности.

В Московской области Игры проходят второй раз, но впервые в форме Дельфийского чемпионата. Механизм Дельфийского чемпионата предполагает, что во всех турах участникам предстоит соревноваться парами, в каждой из пар по результатам выступлений определяется победитель, выходящий в следующий тур. В финале участвуют победители двух полуфиналов, разыгрывая первое и второе места. Проигравшие в двух полуфиналах становятся обладателями третьего места каждый. Всего будет разыграно 12 комплектов наград.

Игры проходят в соответствии с решениями Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 29 мая 2015 года "Об основных мероприятиях сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в области культуры на 2016-2020 годы" и от 2 ноября 2018 года "О Плане приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ на 2019-2020 годы", решением Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств от 10 октября 2017 года "О Плане мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Стратегии международного молодежного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств на период до 2020 года".

Завтра, 23 ноября, в "Снегирях" начнутся соревнования по шести номинациям – фортепиано, скрипка, народное, академическое и эстрадное пение, открытая номинация. Впервые все занятия в рамках подготовки к номинациям Дельфийских игр пройдут на инструментах российского производства, предоставленных предприятиями "Тульская Гармонь", "Нева-Саунд", "Аккорд", "Медус". В конкурсных испытаниях и гала-концерте будут задействованы рояли многолетнего партнера Дельфийских игр, компании "Ямаха". 

В рамках Четырнадцатых молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ пройдет ряд мероприятий: международная конференция, спецпроекты "Мы помним…", "Театр", "Книги", организованные на объектах культуры Московской области. Итоговое торжественное мероприятие и гала-концерт пройдут 25 ноября на сцене Vegas City Hall.

Возрастная категория 6+.

Об играх

Официальной датой и местом рождения Игр считается 582 г. до н. э., Греция. Вместе с Олимпийскими, Дельфийские (раннее название - Пифийские) игры были запрещены более 1600 лет назад и возродились лишь в начале XX века: с 1927 по 1930 год в Греции проводился Дельфийский фестиваль, ставший полным аналогом античных Пифийских игр. Однако Вторая Мировая война заставила временно прекратить проведение Высшего форума искусств. 

Работа по возрождению Дельфийских игр продолжилась в 70-е годы XX столетия в Советском Союзе и проходила в рамках реализации творческих мероприятий молодежных организаций. Накопленный опыт стал одной из предпосылок к созданию в 1999 году Национального Дельфийского совета России (НДС России) и к разработке современного формата Дельфийских игр.

Новая эра Дельфийских игр, ставших всемирным явлением, началась лишь в 2000 году, когда при участии 27 стран в Москве Национальным Дельфийским советом России (НДС России) были проведены Первые всемирные Дельфийские игры современности. В 18 номинациях приняли участие 938 человек, а в состав жюри вошли представители 13 стран.

На сегодняшний день в деятельности Международного Дельфийского комитета (штаб-квартира в Москве) принимают участие представители 115 стран.

В 2014 году был запущен новый формат Игр – Европейские Дельфийские игры. Стартовыми состязаниями данного типа стали Первые открытые молодежные Европейские Дельфийские игры (Волгоград, Российская Федерация), в которых приняли участие представители 26 стран.

К настоящему моменту проведено тринадцать молодежных Дельфийских игр государств-участников Содружества Независимых Государств. Только в финалах данных мероприятий участвовали более 10 тыс. юношей и девушек в возрасте от 10 до 25 лет из всех стран Содружества. 

На национальном уровне проходят Игры отдельных государств, которые являются отборочными состязаниями, позволяющими сформировать сборные на международные дельфийские соревнования. Так, в Российской Федерации состоялись 18 молодежных Дельфийских игр, в Республике Казахстан – 13, в Республике Молдова – три, в Украине – пять; в форме фестивалей соревнования проходят в Болгарии, Италии, Турции, ЮАР. 

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