Новикомбанк победил в номинации "Самый Интеллектуальный банк" Интеллектуального Кубка

Москва, 22 ноября. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, победил в номинации "Самый Интеллектуальный банк" зимнего Интеллектуального Кубка, который прошел 21 ноября.

Всего в игре приняло участие 36 компаний банковского, финансового, топливно-энергетического секторов, а непосредственными соперниками Новикомбанка по группе выступали 10 банков. Команда Новикомбанка заняла первое место в своей номинации и получила главный приз Кубка – Хрустальную сову.

Сборная Новикомбанка дала ответы на все вопросы раундов "блиц" и "супер-блиц" и набрала 23 балла за игру, что позволило показать наивысший результат в номинации "Самый Интеллектуальный банк" и опередить банки Ренессанс Кредит и ФОРА-Банк, которые составляли конкуренцию в борьбе за лидерство в тройке призеров.

Интеллектуальный кубок – это аналог известной телевизионной игры "Что? Где? Когда?". Отличие заключается в том, что на одной площадке одновременно играют несколько команд, они соревнуются друг с другом. Ведущий читает одни и те же вопросы всем командам. На каждый вопрос дается минута на обсуждение. По окончании обсуждения капитаны команд сдают ответы на специально подготовленных бланках. За каждый правильный ответ команда получает по одному баллу. Команда, набравшая наибольшее количество баллов в своей номинации, становится победителем. В упорной борьбе 21 ноября им стала команда Новикомбанка.

Ведущим мероприятия выступил знаток Элитарного клуба "Что? Где? Когда?", двукратный обладатель Хрустальной совы Михаил Скипский.

АО АКБ "НОВИКОМБАНК" - входит в 25 крупнейших банков России. Предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности – финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов. Агентство АКРА присвоило Новикомбанку рейтинг на уровне А (RU) - высокий уровень кредитоспособности и надежности. "Эксперт РА" присвоило Банку рейтинг кредитоспособности ruА- со стабильным прогнозом. Рейтинг международного агентства Moody's – Ва3, прогноз стабильный. Новикомбанк является членом Союза машиностроителей России.

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