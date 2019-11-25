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Доходы бюджета Воронежской области в 2019 году увеличены на 1,9 млрд рублей

Изменения в главный финансовый документ региона внесены на 49-м заседании регионального парламента, которое провел председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов
Описание
© Пресс-служба Воронежской областной думы

ТАСС, 25 ноября. Доходы бюджета Воронежской области в 2019 году в целом увеличены на 1,9 млрд рублей, сообщают в пресс-службе регионального парламента по итогам 49-го заседания, которое провел председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

Он пояснил, что корректировки связаны с изменением объема поступлений доходов областного бюджета на текущий год, перераспределением бюджетных ассигнований между департаментами, в том числе, в рамках исполнения поручений и указов президента РФ, а также реализации национальных проектов.

"Доходы в целом увеличиваются на 1,9 млрд рублей. Налоговые и неналоговые доходы увеличиваются на сумму около 1,7 млрд рублей. В том числе налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, увеличивается в 2019 году на 300 млн рублей, а налог на имущество организаций увеличивается в 2019 году на 1,55 млрд рублей. Связано это с фактическим перевыполнением утвержденного годового плана по этим налогам. Расходы областной казны в целом увеличиваются на 182,5 млн рублей. Дефицит бюджета снижен почти на 1,7 млрд рублей", – рассказал спикер об основных параметрах изменений.

Межбюджетные трансферты

Увеличиваются межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального бюджета. Средства будут направлены, в том числе, на господдержку малого и среднего предпринимательства (52,3 млн рублей), на осуществление полномочий региона по обеспечению жильем ветеранов ВОВ (56,4 млн рублей), на финансовое обеспечение дорожной деятельности в части реализации крупных, особо важных для социально-экономического развития РФ проектов и мероприятия по строительству и ремонту уникальных дорожных сооружений (450 млн рублей), лекарственное обеспечение граждан (23,5 млн рублей), на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в детсадах (142 млн рублей).

За счет перераспределения средств между департаментами регионального правительства увеличиваются бюджетные ассигнования ряду исполнительных органов власти области.

Распределение средств 

Так, департаменту образования, науки и молодежной политики дополнительно направят 125 млн рублей на материальное обеспечение школ и детсадов с учетом увеличения числа детей и вновь открывшихся организаций, и более 3 млн рублей – на приобретение коммунальной специализированной техники для школ, вводимых в эксплуатацию в текущем году.

Департамент здравоохранения получит еще почти 73 млн рублей на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения.

"Департаменту социальной политики дополнительно направят 24 млн рублей на финансирование расходов по ремонту помещений, приобретению оборудования и технических средств реабилитации для учреждений социального обслуживания, почти 7 млн рублей - на оказание материальной помощи многодетным семьям с пятью и более детьми для улучшения жилищных условий и 3 млн рублей на реализацию мероприятий программы "Аутизм. Маршруты помощи", – перечислил Владимир Нетесов.

Кроме того, увеличены ассигнования департаменту природных ресурсов и экологии в сумме 13,6 млн рублей на финансовое обеспечение Воронежского зоопарка, а также 2,8 млн рублей - на реализацию проекта по созданию Большой Воронежской экологической тропы.

Департамент промышленности и транспорта получит в рамках госпрограммы "Защита населения и территории Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" 63,6 млн рублей. Кроме того, более 36 млн рублей будет направлено на доведение уровня оплаты труда работников подразделений пожарной охраны области в 2019 году до 24 тыс. рублей в месяц (поручение президента России по итогам "Прямой линии" 20 июня).

Департаменту физической культуры и спорта дополнительно направят 49 млн рублей на развитие спорта, а также 3,3 млн рублей - на обустройство катка на площади Ленина в Воронеже.

Кроме того, парламентарии утвердили новый источник формирования дорожного фонда. Им стала часть общих доходов областного бюджета в размере, устанавливаемом законом региона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Как отметил Владимир Нетесов, в следующем году благодаря этому законодательному решению в дорфонд Воронежской области будет направлен 1 млрд рублей. Средства пойдут на приведение в порядок сельских дорог на территории региона.

По словам спикера парламента, меры, которые принимаются совместно законодательной и исполнительной властью, направлены на сохранение положительной динамики развития Воронежской области. "Дополнительные средства пойдут на приобретение жилья ветеранам, лекарственное обеспечение граждан, создание дополнительных мест в детсадах, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, соцзащиты, образования. Также значительные средства предусмотрены на ремонт дорог, в том числе в районах области", – отметил Нетесов.

Также в ходе заседания депутаты скорректировали перечень особо значимых инвестиционных проектов для предоставления им мер государственной (областной) поддержки.

По словам Нетесова, в реестр, в частности, включены шесть новых проектов с общим объемом инвестиций более 14,9 млрд рублей. "Это и увеличение налогов, поступление средств в бюджет области, рабочие места, а главное – это развитие наших территорий", – отметил он.

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