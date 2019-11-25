В Екатеринбурге прошло совещание глав региональных отделений РГО

ТАСС, 25 ноября. Совещание председателей региональных отделений Русского географического общества Уральского, Северо-Западного, Северо-Кавказского и Южного федеральных округов прошло 21-23 ноября в Екатеринбурге. Как сообщают в пресс-службе Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ), в административный центр УрФО съехалось более 30 гостей, которых принимало Свердловское областное отделение во главе с председателем, ректором УрГПУ Светланой Минюровой.

Во второй день в рамках совещания в "Кванториуме" Ельцин Центра прошла стратегическая сессия, посвященная развитию научно-образовательной деятельности.

Модератором сессии выступила декан факультета естествознания, физической культуры и туризма УрГПУ Оксана Янцер. Представители четырех отделений РГО обменялись опытом организации научно-образовательной деятельности и обсудили проблемы развития этого направления.

На встрече выступил Сергей Карсканов, начальник отдела организации оздоровительной кампании и межведомственного взаимодействия в социально-воспитательной сфере Министерства общего и профессионального образования Свердловской области. Он напомнил шокирующие результаты опроса студентов ведущих московских вузов, около половины которых не могли правильно ответить, куда впадает Волга. Начальник отдела отметил, что одним из решений проблемы невежественности современной молодежи в географии может стать развитие детского туризма, и это направление правительство региона финансово поддерживает.

Денис Моисеев, заместитель директора по науке Мурманского морского биологического института КНЦ РАН, председатель Мурманского отделения РГО, познакомил с опытом привлечения молодежи к научно-исследовательской работе: комплексными исследованиями экосистемы на акваториях Баренцева и Гренландского морей с участием студентов Мурманского арктического государственного университета, которые проводятся вот уже несколько лет судном "Дальние зеленцы".

Самым подробным отчетом о деятельности отделения за последние годы стало выступление Сергея Захарова, председателя Челябинского отделения РГО. Он рассказал, что одним из основных направлений деятельности отделения, которому в этом году исполняется 75 лет, является научно-просветительская работа среди школьников и студентов.

"Хотелось бы, чтобы Русское географическое общество ассоциировалось именно с такими проектами, в которых принимают участие дети и молодежь", — отметил Захаров.

В пресс-релизе отметили, что благодаря Челябинскому отделению РГО в области проводятся познавательные походы для молодежи и конкурсы по итогам этих путешествий, олимпиады по географии для школьников. Реализуются программа "Чистые озера", экологические десанты с посадкой деревьев, экскурсии с исследованием озер и пещер. Сергей Захаров пригласил коллег принять участие в международной конференции "Проблемы географии Урала и сопредельных территорий", которая состоится в мае 2020 года. Участникам сессии были показаны издания, которые вышли с участием Челябинского отделения РГО: рукописный дневник полевой практики на Кольском полуострове 1963 года студентки Челябинского государственного педуниверситета и обновленный учебный атлас по географии для школьников и студентов.

Изданием современных географических пособий, дефицит которых ощущается в школах и вузах, занимаются и другие отделения РГО.

Так, председатель Дагестанского республиканского отделения Русского географического общества Эльдар Эльдаров рассказал о проекте "Атлас культурного и природного наследия Дагестана". Планируется издание серии карт, рассказывающих о предметах материальной культуры Дагестана, представляющих собой ценность с точки зрения археологии, истории, искусства, этнографии.

Оксана Янцер упомянула о разработанном Свердловским отделением РГО учебнике по географии Режевского района, о концепции непрерывного краеведческого образования для молодежи, которая внедряется на протяжении трех лет в школе №69 Екатеринбурга. Модератор кратко рассказала об основных направлениях деятельности Свердловского отделения общества: ландшафтное, фенологическое, этнографическое и туризм.

В сессии приняли участие Наталия Скок, доцент кафедры географии, методики географического образования и туризма УрГПУ, и Ирина Шинкаренко, руководитель отделения туризма и краеведения федеральной инновационной площадки - Дворца молодежи в Екатеринбурге.

Об УрГПУ

УрГПУ был основан в 1930 году. За свою историю университет подготовил свыше 100 тыс. специалистов высшей квалификации. Здесь успешно функционируют 15 научных школ, получивших известность в России и мире. В университете работают свыше 60 докторов наук и профессоров, около 300 кандидатов наук и доцентов, многие из них - академики и члены-корреспонденты государственных и общественных академий наук. Университет, насчитывающий 13 тыс. студентов, сотрудничает с вузами США, Франции, Германии, Израиля, Италии, Японии, Китая и других стран.

Об РГО

Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество" (РГО) — географическая общественная организация России, основанная 18 августа 1845 года. Одно из старейших географических обществ мира после Парижского (1821), Берлинского (1828) и Лондонского (1830).

Главная задача РГО - сбор и распространение достоверных географических сведений. Экспедиции Русского географического общества сыграли большую роль в освоении Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Мирового океана, в развитии мореплавания, открытии и изучении новых земель, в становлении метеорологии и климатологии. С 1956 года РГО входит в Международный географический союз.

С декабря 2009 года РГО возглавляет президент Сергей Шойгу. Свердловское областное отделение РГО действовало с 1946 года на базе географического факультета педагогического института, недавно вновь вернулось в стены вуза. Председателем отделения на общем собрании в 2018 году была избрана ректор УрГПУ Светлана Минюрова.