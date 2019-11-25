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Фонд Росконгресс и Палестинская федерация бизнес-ассоциаций подпиcали соглашение

Цель документа - укрепление сотрудничества по различным экономическим аспектам между бизнес-сообществами России и Палестины
Описание
© Росконгресс

Москва, 25 ноября. В Москве, по итогам четвертого заседания межправительственной Российско-Палестинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоялась церемония подписания соглашения между Фондом Росконгресс и Палестинской федерацией бизнес-ассоциаций.

"В рамках деятельности Палестинской федерации бизнес-ассоциаций по установлению связей с международными рынками и, в частности, с Россией мы подписали соглашение о сотрудничестве с Фондом Росконгресс. Целью подписания является укрепление сотрудничества по различным экономическим аспектам между бизнес-сообществами России и Палестины. Соглашение о сотрудничестве поднимет отношения с Россией на совершенно новый уровень. Мы будем обмениваться знаниями и информацией, содействовать участию в экономических конференциях и вести продуктивный диалог об экономических и социальных проблемах", – отметил председатель правления Осама Амро.

Фонд Росконгресс и Палестинская федерация бизнес-ассоциаций будут оказывать друг другу консультационную, информационную и экспертную поддержку по вопросам экономической и социальной повестки двух стран, а также налаживать эффективную коммуникацию между деловыми кругами Российской Федерации и Государства Палестина.

"Соглашение с Палестинской федерацией бизнес-ассоциаций позволит нам совместными усилиями развивать коммуникационные площадки международного уровня, стимулировать бизнес-сообщества наших государств создавать долгосрочные партнерские связи", – пояснил председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Кроме того, в рамках реализации данного соглашения стороны будут содействовать организации и проведению конгрессных и выставочных мероприятий – форумов, конференций, круглых столов, деловых встреч, ярмарок, презентаций энергетической, экономической и социальной направленности.

Возрастная категория 18+.

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