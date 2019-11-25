В Воронежской области введена выплата при рождении второго ребенка

ТАСС, 25 ноября. Депутаты Воронежской областной думы поддержали законодательную инициативу губернатора о предоставлении единовременной денежной выплаты в размере 200 тыс. рублей при рождении второго ребенка у женщин, не достигших возраста 28 лет. Закон вступает в силу с 1 декабря 2019, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального парламента.

Соответствующие поправки в отдельные законодательные акты Воронежской области в сфере социальной поддержки отдельных категорий граждан внесены на 49-м заседании областного парламента 25 ноября, рассказал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов.

"Правовая защита семьи, материнства, отцовства и детства – важный аспект политики государства и, пожалуй, самый большой блок в ряду мер социальной поддержки, закрепленных региональным законодательством. В Воронежской области создана и действует целая система правовых мер, направленных на социальную поддержку семей и отдельных ее членов, стимулирование рождаемости и другие составляющие. Но мы всегда готовы поддержать дополнительные меры системной поддержки и повышения качества жизни семей с детьми. Положительный прогноз экономической ситуации в регионе и наполняемости бюджета позволяет заложить дополнительные средства на их реализацию в полном объеме", – подчеркнул он.

Нетесов рассказал, что на вводимую единовременную выплату при рождении второго ребенка на период до 2022 года из регионального бюджета потребуется почти 1,3 млрд рублей, из них в 2019 году – 20 млн рублей, в 2020 году – 444 млн рублей. Планируется, что в 2020 году выплату смогут получить 2220 человек, а в 2021 и 2022 годах по 2050 человек.

Как отметила председатель комитета областной думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, решение об одобрении новой меры соцподдержки было принято, в том числе на основании серьезных статистических данных и масштабных исследований, предоставленных на рассмотрение депутатского корпуса профильными департаментами правительства области. "Данная мера является не поощрительной, не компенсационной, а, скорее, стимулирующей для женщин, которые хотели бы в молодом возрасте родить второго ребенка, но в то же время по экономическим соображениям откладывают этот момент. Выплата будет существенным подспорьем и добавкой к федеральному материнскому капиталу", – сказала Ипполитова.

Она подчеркнула, что данная мера направлена не только на стимулирование рождения детей у семейных пар в более молодом возрасте, но и многодетности. По результатам аналитических исследований Росстата, женщины, родившие первого ребенка в возрасте до 22 лет, решаются на рождение второго ребенка не позднее возраста 27 лет. В этой связи вероятность рождения третьего ребенка повышается со снижением возраста.

Владимир Нетесов отметил, что законодательные акты региона в социальной сфере – живые документы, которые можно и нужно подвергать корректировке. "Поэтому мы обязательно будем оценивать эффективность новой меры соцподдержки, а также обсуждать перспективы ее распространения на более широкий круг семей, планирующих рождение второго ребенка", – резюмировал он.

Для оформления выплаты необходимо будет обратиться в управление социальной защиты населения Воронежской области по месту жительства или в один из филиалов МФЦ, уточнили в пресс-службе.