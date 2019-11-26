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Завершился Десятый российско-азербайджанский межрегиональный форум

Мероприятие объединило около 1,2 тыс. участников, было подписано 13 двусторонних документов
Описание
© Росконгресс

Москва, 26 ноября. Юбилейный форум прошел в Москве 22 и 23 ноября. Уникальная диалоговая площадка объединила порядка 1200 участников. Организаторами мероприятия выступили: Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство экономики Азербайджанской Республики и Фонд Росконгресс.

Двухдневная программа форума открылась расширенным заседанием Российско-азербайджанского и Азербайджано-российского деловых советов. Обсуждение наиболее значимых вопросов расширения делового регионального взаимодействия прошло в рамках работы четырех круглых столов. Участники форума сосредоточили свое внимание на перспективах наращивания сотрудничества в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, туризм и гуманитарная сфера.

Сопредседателями прошедшего во второй день пленарного заседания Десятого российско-азербайджанского межрегионального форума стали председатель Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко и первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева.

"Наши отношения основываются на солидной договорно-правовой базе. В настоящее время между Россией и Азербайджаном действует около 140 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. А в прошлом году был подписан План по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на период до 2024 года", – пояснила Валентина Матвиенко.

"Десять лет назад президенты Российской Федерации и Азербайджанской Республики дали старт традиции проведения ежегодного форума. Открытое обсуждение вопросов сотрудничества, создание новых проектов межрегиональной кооперации, реализация инновационных идей и поддержание дружественных отношений – все это привело к высокому уровню сотрудничества между нашими государствами. Мы не останавливаемся на достигнутом, связи между Россией и Азербайджаном развиваются и крепнут", – сказал советник президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Участниками деловой программы юбилейного форума стали руководители 27 российских и 9 азербайджанских регионов, представители бизнес-сообщества, общественных организаций и профильных ведомств России и Азербайджана. На уровне глав субъектов с российской стороны были представлены Астраханская, Архангельская и Ростовская области, а также Республика Дагестан и Карачаево-Черкесская Республика, с азербайджанской – Гарадагский, Габалинский, Гусарский, Хачмазский, Шемахинский районы и города Гянджа и Шеки.

"Российско-азербайджанский форум придал новый импульс развитию межрегионального сотрудничества. За дни мероприятия проделана большая работа по укреплению контактов между представителями деловых кругов и ведомств России и Азербайджана. Удалось заключить соглашения, которые помогут укрепить связи между нашими странами и реализовать совместные проекты по таким направлениям, как промышленное производство, сельское хозяйство, туризм и гуманитарная сфера. Форум позволил еще раз обозначить ключевые векторы взаимодействия наших государств", – отметил министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин.

"Азербайджан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества и увеличении товарооборота со своим стратегическим партнером – Российской Федерацией и ее федеральными субъектами. Десятый российско-азербайджанский межрегиональный форум стал значимой платформой для углубления связей и выявления перспективных направлений развития взаимовыгодного сотрудничества. Обсуждения, проведенные в рамках форума, расширенные заседания деловых советов, конструктивный диалог, подписанные документы заложат основу для успешной реализации потенциала в отрасли промышленности, строительства, информационных технологий, торговли, туризма, предпринимательства и в других сферах, послужат расширению деловых связей в приоритетных направлениях, определенных главами государств. Уверен, что проведенные в рамках форума мероприятия будут способствовать расширению торгово-экономического взаимодействия и укреплению отношений между нашими странами. А открытие павильона Азербайджан на ВДНХ стало еще одним значимым событием, способствующим укреплению дружеских связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией", – сказал в заключительном слове министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров.

Десятый российско-азербайджанский межрегиональный форум укрепил связи между общественными организациями и представителями деловых кругов двух государств. Состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между деловыми советами. Меморандумы о партнерстве подписали: Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России" и Национальная конфедерация организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики, ООО "КЗ "Ростсельмаш" и ОАО "Азермаш", Газпромбанк и Фонд поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO).

Кроме того, было подписано Межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере молодежной политики. Всего состоялось подписание 13 двусторонних документов.

Возрастная категория 18+.

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