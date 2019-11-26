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Сергей Сокол принял участие в мероприятиях российско-китайского диалога правящих партий

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области выступил в Пекине с докладом по системе противодействия коррупции и стал участником встречи с президентом КНР Си Цзиньпином

ПЕКИН, 26 ноября. /ТАСС/. Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Сокол выступил в Пекине с докладом по системе противодействия коррупции, а также стал участником встречи с президентом КНР Си Цзиньпином. Выступление Сергея Сокола состоялось в рамках заседания "Российско-китайские отношения в новую эпоху. Обмен опытом и стратегическое сотрудничество между правящими партиями". Делегацию с российской стороны возглавил председатель Высшего совета партии "Единая Россия" Борис Грызлов.

Приветствие участникам встречи направил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что российско-китайские отношения за последнее время достигли небывало высокого уровня. "Набирает обороты взаимовыгодное сотрудничество в различных сферах, хорошую отдачу дает координация усилий наших стран в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня", – отметил президент России.

Члены делегации также встретились с генеральным секретарем Коммунистической партии Китая, председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Как отметили представители китайской стороны, долгое и плодотворное сотрудничество двух партий стало важной составной частью политической основы партнерства и стратегического взаимодействия Китая и России. "В будущем КПК готова усиливать обмен опытом как в управлении партией, так и в управлении государством с целью реализации достигнутого лидерами наших стран консенсуса. Мы готовы укреплять политическое доверие и стратегическое взаимодоверие, содействовать межрегиональному сотрудничеству, продвигать, защищать и укреплять отношения между Китаем и Россией", - подчеркнул заведующий международным отделом ЦК КПК Сун Тао.

В ходе заседания с участием представителей двух государств обсуждались такие темы, как устойчивое развитие, предотвращение вмешательства третьих стран в суверенные дела государств и противодействие коррупции. В своем докладе Сергей Сокол отметил, что основой государственной политики России по борьбе с коррупцией стал утвержденный президентом страны Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы. Системная работа ведется по нескольким направлениям. Одно из основных – формирование действенного антикоррупционного законодательства. В частности, в Государственную Думу ФС РФ внесен законопроект, предусматривающий ужесточение требований антикоррупционного законодательства. На региональном и муниципальном уровнях также создана необходимая нормативно-правовая база, разработанная в соответствии с федеральными требованиями.

Также важным направлением работы стало совершенствование уровня профессиональной подготовки кадров в контрольно-надзорных службах, содействие распространению правовой культуры граждан, развитие институтов гражданского общества. Законодательное Собрание Иркутской области совместно с общественностью и журналистами уделяет большое внимание борьбе с коррупцией в сфере охраны лесов, капитального ремонта и строительства социальных объектов, дорог и других важных вопросах. "Мы продолжим работать в этих направлениях. Думаю, такой же позиции придерживаются наши коллеги во всех субъектах Российской Федерации. Это сейчас одна из важнейших задач для государства и политических партий", – подчеркнул Сергей Сокол.

Подводя итоги встречи, Борис Грызлов напомнил, что прошло уже 15 лет с момента подписания двустороннего рамочного соглашения и 10 лет с момента подписания протокола о межпартийном сотрудничестве между "Единой Россией" и Коммунистической партией Китая. "Российско-китайское сотрудничество повышает свою роль в мировой экономике, становится все более важным двигателем мирового экономического развития, - заявил он. - Это особенно значимо в условиях новой технологической реальности, при многообразии каналов коммуникаций и информационного взаимодействия".

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