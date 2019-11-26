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Экспедиция Фонда защиты китов встретила двух финвалов в Баренцевом море

Это один из самых редких арктических китов, который находится под угрозой исчезновения
Описание
© Влад Локтев

Териберка, 26 ноября. Первая экспедиция Фонда защиты китов встретила одних из самых редких арктических млекопитающих – пару китов-финвалов на выходе из Териберской губы Баренцева моря. Это один из крупнейших китов в мировом океане, второй по величине после синего кита. По словам научного директора фонда Владимира Латки, финвалы редко заходят в прибрежные воды в арктической зоне России и по-прежнему находятся под угрозой исчезновения.

Кроме финвалов, участники экспедиции наблюдали большую по сегодняшним меркам группу китов-полосатиков – всего около 40 особей. Малые полосатики или киты Минке - самые распространенные киты в Арктике, но и этому виду грозит истребление, так как на них до сих пор ведется промышленная охота. Норвегия, Япония и Исландия за год убивают около 2300 малых полосатиков, среди которых большинство беременных самок. В следующем году Норвегия заявила о повышении почти в два раз лимита на убой китовых – они разрешат своим китобоям убийство до 2500 особей за год. Участники Фонда защиты китов намерены протестовать против этого, привлекая средства массовой информации и социальные сети.

"Помимо китов, мы увидели множество белобоких дельфинов, а также обыкновенных и серых тюленей, оба вида которых занесены в Красную книгу Мурманской области. Такое удивительное скопление китов и тюленей здесь наблюдается впервые, оно сформировалось примерно за сутки до прибытия нашей экспедиции, когда в Териберку пришел большой косяк сельди", – отметил один из организаторов экспедиции, руководитель Центра экологического мониторинга "ПОМОР" Тимофей Суровцев.

Как заявила председатель Фонда защиты китов, радиоведущая Маргарита Митрофанова, Териберка - одно из немногих мест на севере России, где китов можно наблюдать непосредственно около берега. "Здесь мы проводим первую экспедицию и учредительное собрание фонда, основной целью которого является привлечение максимального внимания российской и мировой общественности к геноциду морских млекопитающих, который происходит в наши дни. Мы будем инициировать общественную инициативу по созданию арктического китового заповедника и добиваться глобального запрета промышленного убийства китов".

Фонд защиты китов был учрежден в этом году, в Териберке состоялись учредительное собрание фонда и его первая экспедиция. В состав участников экспедиции вошли радиоведущая Маргарита Митрофанова, модельер Алена Ахмадуллина, журналист Марианна Максимовская, художница Александра Вертинская, биолог Владимир Латка, галеристы Емельян Захаров и Наталья Грабарь, фотограф Влад Локтев, певец Илья Киреев, главный редактор ресурса Barents News Василий Борисов, руководитель Центра экологического мониторинга "ПОМОР" Тимофей Суровцев и многие другие.

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