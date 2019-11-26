Первая закупочная сессия для бизнеса Казахстана и Свердловской области открылась на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Закупочная сессия между поставщиками Свердловской области и импортерами из Казахстана начала работу во вторник в Екатеринбурге. Об этом в Уральском региональном информационном центре ТАСС рассказал президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

"[Это] практически пилотный проект. Мы апробировали такой формат на выставке ИННОПРОМ, куда привозили большие делегации. Но сейчас впервые это определенная группа, нацеленная на сегменты определенных производителей. Это демонстрация, как можно работать в большом регионе командно и консолидировано. Это проект правительства Свердловской области, Свердловского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства и Уральской ТПП", - рассказал Беседин.

Преимуществом такого формата взаимодействия Беседин назвал возможность посетить предприятие, убедиться в уровне производства. Из Казахстана в Свердловскую область приехали шесть компаний, которые заинтересованы в приобретении медицинского оборудования, продукции металлургического производства, продуктов питания. Свердловскую область представляют 15 компаний-производителей.

"Бизнесмены из Казахстана приехали за конкретным оборудованием и товарами, производимыми в Свердловской области", - подчеркнул уполномоченный торгового представительства Республики Казахстан в РФ по Свердловской области Александр Цыганков, добавив, что стимулированию торговых процессов между регионом и Казахстаном служит открытый в этом году в Свердловской области офис "Казахэкспорта" (АО "ЭСК "KazakhExport").