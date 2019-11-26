{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первая закупочная сессия для бизнеса Казахстана и Свердловской области открылась на Урале

Формат взаимодействия был апробирован на выставке ИННОПРОМ, его преимущество - возможность посетить предприятие и убедиться в уровне производства
Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин Иван Новиков/ТАСС
Описание
Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин
© Иван Новиков/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Закупочная сессия между поставщиками Свердловской области и импортерами из Казахстана начала работу во вторник в Екатеринбурге. Об этом в Уральском региональном информационном центре ТАСС рассказал президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

"[Это] практически пилотный проект. Мы апробировали такой формат на выставке ИННОПРОМ, куда привозили большие делегации. Но сейчас впервые это определенная группа, нацеленная на сегменты определенных производителей. Это демонстрация, как можно работать в большом регионе командно и консолидировано. Это проект правительства Свердловской области, Свердловского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства и Уральской ТПП", - рассказал Беседин. 

Преимуществом такого формата взаимодействия Беседин назвал возможность посетить предприятие, убедиться в уровне производства. Из Казахстана в Свердловскую область приехали шесть компаний, которые заинтересованы в приобретении медицинского оборудования, продукции металлургического производства, продуктов питания. Свердловскую область представляют 15 компаний-производителей.

"Бизнесмены из Казахстана приехали за конкретным оборудованием и товарами, производимыми в Свердловской области", - подчеркнул уполномоченный торгового представительства Республики Казахстан в РФ по Свердловской области Александр Цыганков, добавив, что стимулированию торговых процессов между регионом и Казахстаном служит открытый в этом году в Свердловской области офис "Казахэкспорта" (АО "ЭСК "KazakhExport").

Теги
РоссияСвердловская область
Реклама на ТАСС
Экспедиция Фонда защиты китов встретила двух финвалов в Баренцевом море
Это один из самых редких арктических китов, который находится под угрозой исчезновения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС