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Прием заявок на участие в премии "Серебряный лучник" - Приволжье стартовал в регионах ПФО

Заявки принимаются до 20 декабря в шести номинациях

ТАСС, 27 ноября. Прием заявок на участие в IX региональной премии в области общественных связей "Серебряный лучник" – Приволжье начался в регионах Приволжского федерального округа (ПФО). Он продлится до 20 декабря, говорится в сообщении, распространенном в среду исполнительной дирекцией региональной премии. 

"Исполнительная дирекция региональной премии в области развития общественных связей "Серебряный лучник" - Приволжье объявила о начале приема заявок на участие. <…> Заявочная кампания продлится до 20 декабря 2019 года. В состав жюри премии войдут ведущие специалисты в сфере связей с общественностью приволжского региона", - отмечается в сообщении. 

Заявки на участие могут подать авторы или авторские коллективы государственных, коммерческих, общественных структур и агентств, работающие в сфере общественных связей в регионах ПФО. На конкурс принимаются как узконаправленные коммуникационные кампании, акции или специальные события, так и комплексные проекты, реализованные или завершившиеся в 2019 году. Участие в премии является бесплатным. 

Заявки принимаются на сайте региональной премии в шести номинациях, среди которых маркетинговые и корпоративные коммуникации, продвижение технологий будущего, культуры, территорий, благотворительность.  

"Региональный "Лучник" - это своего рода "социальный лифт" в сфере коммуникаций. Премия дает региональным проектам возможность выйти в "высшую лигу". Даже очень локальный, небольшой, но талантливый и эффективный проект может выйти на уровень национальной премии и одержать в ней победу", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора региональной премии Анны Айзенштадт.  

Региональная премия в области развития общественных связей "Серебряный лучник" — Приволжье учреждена в 2011 году попечительским советом Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный лучник". Ее целями являются распространение передового опыта в сфере коммуникаций, поощрение лучшего опыта в области развития общественных связей. Один из региональных проектов-победителей войдет в шорт-лист Национальной премии "Серебряный Лучник", его автор получит право на его публичную защиту в феврале 2020 года в Москве. Оператором премии является коммуникационное агентство "АГТ-Приволжье" в составе Коммуникационной группы АГТ.​

Возрастная категория 18+.

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