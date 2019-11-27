РВК и "Серебряный Лучник" выберут лучших в номинации "Продвижение технологий будущего"

Москва, 27 ноября. РВК и Национальная премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" продолжат сотрудничество в поиске лучших коммуникационных проектов в области науки, образования и инноваций.

РВК выступает учредителем и партнером номинации "Продвижение технологий будущего" с 2008 года. За это время на конкурс было подано почти 250 проектов, включая коммуникационные кейсы Promobot, Yota, SKYF, ELEMENTAREE, 3D Bioprinting Solutions, ReviVR, Nano is my super power и др.

В 2019 году в номинации "Продвижение технологий будущего" будут рассматриваться коммуникационные проекты частных и государственных организаций, вузов, представителей инфраструктуры, малых инновационных компаний и других участников рынка, направленные на популяризацию науки и новых технологий. Эксперты оценят проекты по поддержке образовательных, экспериментальных, научно-исследовательских и творческих программ, конкурсов, выставок, фестивалей и других мероприятий в целях продвижения технологий будущего.

"Будущее технологий зависит в том числе от того, какое количество людей в них поверит, примет и захочет ими воспользоваться. Преодоление коммуникационных барьеров на пути новых решений - одна из задач РВК и программы Национальная технологическая инициатива. Участники нашей номинации ежегодно показывают новые примеры того, как можно рассказать о будущем ярко и убедительно. Для нас важно, что это не только PR-отделы крупных компаний, но также вузы, научные организации и стартапы из разных городов. Приглашаем всех причастных к теме технологий рассказать о своих кейсах", - комментирует Екатерина Куманина, директор по стратегическим коммуникациям и член правления РВК, член жюри и попечительского совета Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник".

"В 2018 году номинация "Продвижение технологий будущего" стала самой интересной для специалистов по коммуникациям, потому что предлагала очень неожиданные проекты и абсолютно новые варианты сочетания технологий. На нее устремлены все любопытные взгляды участников и экспертов. Нам очень приятно первыми предложить профессиональному сообществу заглянуть в будущее", - отмечает исполнительный директор Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" Надежда Явдолюк.

Подать заявку на соискание премии "Серебряный Лучник" можно до 15 января 2020 года, зарегистрировавшись на сайте. Авторы лучших проектов получат право на публичную защиту 20-21 февраля 2020 года в Москве, в Общественной палате РФ. Победителям будут вручены статуэтка "Серебряный Лучник" и диплом во время церемонии награждения в Большом историческом зале отеля Метрополь.

Возрастная категория 18+.

​​​​АО "РВК" - государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли Российской Федерации. Основные цели деятельности АО "РВК": стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций Проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ). Уставный капитал АО "РВК" составляет более 30 млрд рублей. 100% капитала РВК принадлежат Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом Российской Федерации (Росимущество). Общее количество фондов, сформированных АО "РВК", достигло 27, их суммарный размер - 51,2 млрд рублей. Доля АО "РВК" - 28,5 млрд рублей. В портфель фондов РВК входят 189 портфельных компаний. Совокупный объем проинвестированных средств - 15,4 млрд рублей.

"Серебряный Лучник"

Национальная премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" учреждена Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов России и Российской Ассоциацией по связям с общественностью в 1996 году.

За 22 года в конкурсе участвовали более 5 тыс. проектов из всех регионов Российской Федерации. Открыты девять региональных конкурсов и два международных – в США и Чехии.

С 2019 года открыто представительство "Серебряный Лучник"- Аляска.

Генеральный информационный партнер - ТАСС.

Ассоциация-учредитель - РАСО.

Партнер номинации "Международные коммуникации" - ОАО "РЖД".

Партнер номинации "Продвижение технологий будущего" - ОАО "РВК".

Попечители: Интеррос, КРОС, Tele2, КРОС, Группа ИМА, SPN Communications, Никколо М.

Оператор региональных конкурсов - КГ АГТ.

Организационный партнер - Агентство Р.И.М.

Ассоциации: АКОС, Ассоциация менеджеров, IABC/Russia, РАЭК, РАОС, РАМУ, АКМР, АКАР.