Ректор ТюмГУ: "цифровые двойники" принципиально меняют структуру производства

ТАСС, 28 ноября. "Цифровые двойники" - интерактивные цифровые копии физического объекта или процесса, помогающие повысить эффективность, - поменяют структуру производства. Об этом сказал ректор Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Валерий Фальков на сессии "Компьютерный инжиниринг в трансформации традиционных индустрий", прошедшей на днях на площадке Школы перспективных исследований ТюмГУ, сообщили в четверг в управлении стратегических коммуникаций университета.

"Новые производственные технологии не совершенствуют, а принципиально меняют всю структуру производства. Именно поэтому мы хотим в регионе на базе ТюмГУ создать зеркальный инжиниринговый центр, который позволит нам, во-первых, получить от региональной промышленности пилотные проекты, во-вторых, в рамках НОЦ и при поддержке правительства области реализовать несколько таких проектов и, в-третьих, в кооперации с лидером цифровых трансформаций СПбПУ нарастить соответствующие университету и запросам региона компетенции", - сказал Фальков.

На сессии состоялась предметная дискуссия, в которой приняли участие также губернатор Тюменской области Александр Моор, проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) Алексей Боровков, представители индустриальных, научных, образовательных партнеров Западно-Сибирского межрегионального Научно-образовательного центра (НОЦ).

Представители компании "Газпромнефть НТЦ", Центра компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии", научно-технологического комплекса "Новые технологии и материалы", научно-образовательного центра "Газпромнефть-Политех" и Технологического парка ТюмГУ обсудили технологические вызовы отрасли, связанные с актуальными для региона проблемами, такими как создание цифрового двойника керна, цифровое проектирование вездеходов и спецмашин, трансформации других традиционных индустрий.

Проректор СПбПУ Боровков, в частности, познакомил аудиторию с примерами уже реализованных цифровых двойников изделий и процессами их производства, которые в полной мере способствовали созданию глобально конкурентоспособной продукции нового поколения.

В марте этого года на Петербургском международном экономическом форуме правительство Тюменской области, ТюмГУ и СПбПУ им. Петра Великого заключили соглашение о партнерстве. Вектор сотрудничества во многом был определен перспективами создания в Тюмени Западно-Сибирского НОЦ.