Туроператоры из Германии и Литвы оценили туристический потенциал Сургутского района ХМАО

ТАСС, 28 ноября. В воскресенье в Сургутском районе ХМАО побывали представители крупных туристических компаний из Германии и Литвы, рассказал в своем аккаунте в социальной сети Facebook глава Сургусткого района Андрей Трубецкой.

"Семь туроператоров из Германии и Литвы осмотрели музей в деревне Русскинской, покатались на оленях и снегоходах, поучаствовали в мастер-классе, попробовали блюда национальной хантыйской кухни. Гости изучали обстановку, продумывали возможности новых маршрутов. По мнению Екатерины Мясниковой, генерального директора компании Интер-Рус, уже давно назрела необходимость развивать дальние регионы в туристическом плане, потому что даже жители России часто не имеют представления, какие природные и национальные богатства таит наша Родина, что уж говорить об иностранцах, для них тут все в новинку!" - расскаазл Трубецкой.

Он отметил, что гостям очень понравился Русскинский музей Природы и Человека им. А.П. Ядрошникова - много экспонатов, все можно трогать руками, потрясающий экскурсовод. "Ирина Левина из московской турфирмы "На семи холмах" говорит: такого количества экспонатов нет нигде в России. Олег из Вильнюса считает, что у нас местность очень похожа на Северную Финляндию, но больше природы. А его коллеге Эдвину понравилась наша "Финляндия" тем, что здесь меньше людей. Как говорится, каждому свое", - написал глава.

"Правда в том, что мир становится меньше с каждым днем. Все изучено и доступно. Нигде ничего нового. А Сургутский район остается той самой терра инкогнита - неизведанной землей. Если вам интересно, приезжайте. Открывайте северный мир. Мы всегда рады гостям!" - отметил Трубецкой.

Глава района добавил, что поездка туроператоров прошла в рамках специального тура в Югру, организованного Ростуризмом.

Как сообщал ранее ТАСС, в Югре разрабатывается коммуникационная платформа для развития туризма, которая поможет проектировать и продвигать маршруты и объекты гостеприимства и туризма в регионе. Соответствующее соглашение было подписано в июне на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) гендиректором Фонда развития Югры Романом Генкелем и главой компании "Юниверса" Александром Бородичом.

По данным региональных властей, в 2018 году Югру посетили более 500 тыс. туристов. По итогам 2019 года в автономном округе предварительно ожидают порядка 615 тыс. туристов, в 2020 году - 634,2 тыс. человек, сообщала ранее замначальника управления туризма департамента промышленности региона Юлия Рещикова на IV всероссийской научно-практической конференции "Актуальные тенденции развития и совершенствования местного самоуправления на современном этапе" в Ханты-Мансийске.