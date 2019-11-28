Сургутский район может первым в Югре передать объект в пользование спортивной федерации

ТАСС, 28 ноября. Сургутский район может первым в Югре передать один из своих спортивных объектов в пользование спортивной федерации РФ. Такое предложение главе Сургутского района Андрею Трубецкому озвучил в среду член Совета Федерации от Югры Эдуард Исаков. Об этом сообщили в отделе информационной политики и аналитической работы управления администрации Сургутского района по итогам рабочей поездки парламентария в муниципалитет в рамках региональной недели. "Пилотной площадкой, возможно, станет центр спортивных единоборств, в настоящее время объект возводится в поселке Солнечном Сургутского района", - добавили там.

"Я хочу поделиться одной интересной идеей. Мы обсуждали с губернатором Югры Натальей Комаровой возможность передачи отдельных спортивных объектов сильным спортивным федерациям. Во-первых, это даст толчок к развитию самих федераций. А во-вторых, в них состоят спортсмены, эксперты. Они лучше кого бы то ни было знают, как продвигать спорт в массы. Мы договорились с главой Сургутского района Андреем Трубецким о том, что попробуем передать будущий центр спортивных единоборств в Солнечном федерации. Посмотрим на результаты, если опыт будет удачным, начнем транслировать его и на других территориях", – цитируют в отделе слова Исакова.

В отделе добавили, что парламентарий отметил высокий уровень обеспеченности поселений Сургутского района спортивными объектами, по данным сенатора, сегодня он составляет 56% при среднем в регионе уровне немногим более 40%.

"За последние три года обеспеченность спортивными сооружениями поселений Сургутского района выросла примерно в два раза. За этим стоит колоссальная работа главы Андрея Трубецкого и его команды. Благодаря их усилиям жители получили возможность заниматься различными видам спорта, физкультурно-оздоровительными мероприятиями, причем даже в отдаленных поселениях. Сегодня мы вместе попытались сформулировать, как использовать этот потенциал, каким будет развитие спорта в Сургутском районе в ближайшие годы", – подытожил Исаков.

По словам Андрея Трубецкого, в Сургутском районе уделяется особое внимание развитию спорта. "За три года построили девять крытых хоккейных кортов, три больших спортивных зала, два строим – в селе Угуте и городском поселке Барсове, начинаем возводить бассейн в городском поселке Федоровском. Привлекаем жителей к активному образу жизни. Это касается и людей с инвалидностью. Всего в районе занимаются спортом высших достижений 2306 человек, из них людей с ограниченными возможностями - 370. Это спортсмены из Лянтора, Белого Яра, Федоровского, Барсово, Солнечного и Нижнесортымского", - рассказал ранее Андрей Трубецкой в своем аккаунте в Facebook.