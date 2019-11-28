Новый клуб открыли в национальном поселке Тром-Аган в Югре

ТАСС, 28 ноября. Новый клуб открыли в среду в национальном поселке Тром-Аган – населенном пункте, что в 17 км от центра сельского поселения Ульт-Ягун в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Об этом рассказал глава района Андрей Трубецкой в своем аккаунте в Facebook.

"Рабочая поездка в Ульт-Ягун началась с приятной миссии – открыл клуб в национальном поселке Тром-Аган. На его строительство было направлено 52 млн [рублей] в рамках соглашения между правительством Югры и ПАО "Лукойл". Строили долго, почти пять лет, и сегодня у 220 жителей поселения настоящий праздник - появился долгожданный центр притяжения. Ханты его тут же окрестили "Ех Кот", что означает Народный Дом. А поскольку наши люди очень бережно относятся к своим традициям, то перед перерезанием ленточки старейшина деревни Анастасия Александровна Нецветаева провела обряд поклонения огню. Клуб получился светлым, просторным. Для горожан, вроде, небольшим, но для Тром-Агана это просто Кремль - это их слова", - рассказал глава.

По словам Андрея Трубецкого, в комплекс входят зрительный зал на 50 посадочных мест со сценой-трансформером, библиотека, кабинеты для декоративно-прикладного искусства, занятий музыкой, вокалом, хореографией и аэробикой. Он уверен, что жители полюбят свой общественный центр, и пустовать он точно не будет.

"С недропользователями работаем плотно. Этот клуб был в нашем списке незавершенного строительства. Сегодня на один такой объект в Сургутском районе стало меньше. В следующем году сдадим досуговый центр в городском поселке Белый Яр. Там нашим партнером выступает АО "Роснефть" - "Юганскнефтегаз", - рассказал глава.

Другие объекты района

По словам Андрея Трубецкого, в этом году было проведено техническое перевооружение котельной №2 в Ульт-Ягуне. "Постройка еще начала 1980-х, за 35 лет ее ни разу не ремонтировали. Состояние удручающее – оборудование изношено на 84%, внутри здания все облупилось, из-за дефекта крыши любой дождь превращается в потоп. Капитальный ремонт проведем в два этапа: в 2020 году сделаем ремонт котлов и поставим оборудование для нагрева воды - 24 млн рублей, в 2021 - самого здания, на что запланировано 27 млн", - рассказал он.

В ходе рабочей поездки глава района осмотрел Ульт-Ягунскую школу, в которой завершился капитальный ремонт. "На 5 млн рублей обновили третий этаж, поменяли проводку и сантехнику. В следующем году отремонтируем кровлю, восстановим отделку в актовом зале, установим перегородки в туалетах, на что запланировано 6 млн рублей. Понравилось новое оборудование, которое установили в школе, – говорящие глобусы и "звездное небо", - написал Трубецкой.

По словам главы района, в целом на ремонт объектов соцкультбыта в 2018 году было выделено 80 млн рублей, в 2019-м - 130 млн, на 2020 год в районном бюджете закладывается 150 млн рублей.