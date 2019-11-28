Виктор Рашников награжден национальной премией "Директор года"

ТАСС, 28 ноября. Председатель совета директоров ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Виктор Рашников стал лауреатом национальной премии "Директор года", присуждаемой за вклад в развитие системы корпоративного управления.

Церемония вручения высоких наград состоялась 27 ноября в Москве по окончании IX Всероссийского форума по корпоративному управлению. Виктор Рашников в очередной раз вошел в число победителей в номинации "25 лучших председателей советов директоров".

Среди лауреатов премии еще несколько представителей ММК. Победителями в номинации "50 лучших независимых директоров" объявлены независимые члены совета директоров ПАО "ММК" Тав Морган, Кирилл Левин и Валерий Марцинович.

Директор по корпоративным вопросам и социальным программам ПАО "ММК" Сергей Кривощеков вошел в рейтинг "25 лучших директоров по корпоративному управлению/корпоративных секретарей".

Национальная премия "Директор года" вручается с 2006 года. Ее организаторы – Ассоциация профессиональных директоров и Российский союз промышленников и предпринимателей. Премия является одной из наиболее авторитетных наград в области корпоративного управления в России.

Уроженец города Магнитогорска Челябинской области Виктор Рашников родился 13 октября 1948 года. Его трудовой стаж на ММК превышает полвека — он работает на Магнитогорском металлургическом комбинате с 1967 года. Виктор Рашников - доктор технических наук, член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, почетный гражданин Челябинской области и города Магнитогорска. Он возглавляет Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области, является председателем попечительского совета Благотворительного фонда "Металлург" и президентом хоккейного клуба "Металлург".