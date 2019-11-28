{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Виктор Рашников награжден национальной премией "Директор года"

Премия, лауреатом которой стал председатель совета директоров ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат", присуждается за вклад в развитие системы корпоративного управления
Председатель совета директоров ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Виктор Рашников Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Виктор Рашников
© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 28 ноября. Председатель совета директоров ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" Виктор Рашников стал лауреатом национальной премии "Директор года", присуждаемой за вклад в развитие системы корпоративного управления.

Церемония вручения высоких наград состоялась 27 ноября в Москве по окончании IX Всероссийского форума по корпоративному управлению. Виктор Рашников в очередной раз вошел в число победителей в номинации "25 лучших председателей советов директоров".

Среди лауреатов премии еще несколько представителей ММК. Победителями в номинации "50 лучших независимых директоров" объявлены независимые члены совета директоров ПАО "ММК" Тав Морган, Кирилл Левин и Валерий Марцинович.

Директор по корпоративным вопросам и социальным программам ПАО "ММК" Сергей Кривощеков вошел в рейтинг "25 лучших директоров по корпоративному управлению/корпоративных секретарей".

Национальная премия "Директор года" вручается с 2006 года. Ее организаторы – Ассоциация профессиональных директоров и Российский союз промышленников и предпринимателей. Премия является одной из наиболее авторитетных наград в области корпоративного управления в России.

Уроженец города Магнитогорска Челябинской области Виктор Рашников родился 13 октября 1948 года. Его трудовой стаж на ММК превышает полвека — он работает на Магнитогорском металлургическом комбинате с 1967 года. Виктор Рашников - доктор технических наук, член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, почетный гражданин Челябинской области и города Магнитогорска. Он возглавляет Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области, является председателем попечительского совета Благотворительного фонда "Металлург" и президентом хоккейного клуба "Металлург".

Реклама на ТАСС
В Дохе состоится выездная сессия Петербургского международного экономического форума
Мероприятие пройдет 14-15 декабря на полях Doha Forum
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС