Первый инвестпроект "Енисейской Сибири" запущен в Республике Тыва

КРАСНОЯРСК, 28 ноября. /ТАСС/. Золотоизвлекательная фабрика ООО "Тардан Голд", относящаяся к группе компаний Auriant Mining (Швеция), запущена в республике Тыва. Это первое тувинское производство в рамках комплексного инвестиционного проекта (КИП) "Енисейская Сибирь", который состоит из 32 проектов в Красноярском крае, Хакасии и Туве с объемом вложений порядка 2 трлн рублей, сообщила в четверг пресс-служба корпорации развития Енисейской Сибири.

"В Каа-Хемском районе Республики Тыва в пусконаладочном режиме заработала золотоизвлекательная фабрика ООО "Тардан Голд", входящего в группу компаний Auriant Mining (Швеция) и занимающегося добычей и переработкой золотосодержащих руд. <...> проект входит в комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь", - говорится в сообщении.

Новая фабрика использует более экологичный и безопасный метод извлечения золота из руды, которая перерабатывается внутри специально оборудованного цеха и не контактирует с окружающей средой. В производстве используется замкнутый цикл оборота воды, поэтому не образуются стоки и исключены аварийные сбросы. На площадках складируется уже обезвреженная отработанная руда, промытая и отфильтрованная.

"В ходе пусконаладочных работ будет проверяться рабочее состояние и осуществляться калибровка оборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматики с целью налаживания оптимального технологического режима работы фабрики", - уточняется в сообщении.

Выход фабрики на проектную мощность планируется в третьем квартале 2020 года. Использование метода чанного выщелачивания на фабрике позволит добывать 1 т золота в год и создает в республике 520 постоянных рабочих мест.

В Республике Тыва уровень бедности достигает 41,5%, занятость населения практически отсутствует. Об этом заявляла вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Российском инвестиционном форуме в Сочи в феврале 2019 года.