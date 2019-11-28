В СЗФО стартовал прием заявок на участие в региональном этапе премии "Серебряный лучник"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Начался прием заявок на участие во втором региональном этапе национальной премии "Серебряный лучник". Специалисты по связям с общественностью Северо-Западного федерального округа могут подать заявки на участие до 25 декабря 2019 года. Как сообщается в пресс-релизе премии "Серебряный лучник" - Северо-Запад, победители регионального этапа будут объявлены в феврале 2020 года в Санкт-Петербурге.

"Идет работа по сбору проектов, которые были реализованы и завершены в течение текущего года. Заявочная кампания продлится до 25 декабря 2019 года. Победители будут объявлены уже в начале 2020 года в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Принять участие в конкурсе может любой автор или авторский коллектив, осуществляющий деятельность в области развития связей с общественностью. К участию в конкурсе принимаются любые проекты: от узконаправленных коммуникационных кампаний до комплексных медиакампаний. Главным условием является реализация или завершение проекта в 2019 году. Все присланные работы будут рассматриваться в семи номинациях: "Корпоративная социальная ответственность и благотворительность", "Корпоративные коммуникации", "Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа", "Развитие и продвижение территорий", "Маркетинговые коммуникации", "Digital коммуникации", "Продвижение государственных, общественных и социальных программ".

По данным организаторов, в феврале 2020 года в Санкт-Петербурге соберутся жюри со всей страны для проведения публичной защиты лучших проектов и церемонии награждения победителей.

Премия в области развития общественных связей "Серебряный лучник" - Северо-Запад - это возможность для специалистов в области коммуникаций продемонстрировать результаты своей работы за текущий год, получить престижную награду, а также представить свои проекты на Национальную премию, являющуюся "оскаром" для российского специалиста, работающего на рынке коммуникаций. В прошлом году участие в конкурсе приняла 131 ведущая организация, а победителями стали пять проектов от Северо-Западного филиала ПАО "МегаФон", ГК "Ленстройтрест", Творческого объединения "Забытый подвиг", Комсомольской Правды в Санкт-Петербурге, Газеты Metro Санкт-Петербург. Гран-при первой премии получил проект из Калининграда "Страна других. Дети", Медиа-группа "Западная пресса".​

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