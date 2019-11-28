{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В СЗФО стартовал прием заявок на участие в региональном этапе премии "Серебряный лучник"

Работы принимаются до 25 декабря 2019 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Начался прием заявок на участие во втором региональном этапе национальной премии "Серебряный лучник". Специалисты по связям с общественностью Северо-Западного федерального округа могут подать заявки на участие до 25 декабря 2019 года. Как сообщается в пресс-релизе премии "Серебряный лучник" - Северо-Запад, победители регионального этапа будут объявлены в феврале 2020 года в Санкт-Петербурге.

"Идет работа по сбору проектов, которые были реализованы и завершены в течение текущего года. Заявочная кампания продлится до 25 декабря 2019 года. Победители будут объявлены уже в начале 2020 года в Санкт-Петербурге", - говорится в сообщении.

Принять участие в конкурсе может любой автор или авторский коллектив, осуществляющий деятельность в области развития связей с общественностью. К участию в конкурсе принимаются любые проекты: от узконаправленных коммуникационных кампаний до комплексных медиакампаний. Главным условием является реализация или завершение проекта в 2019 году. Все присланные работы будут рассматриваться в семи номинациях: "Корпоративная социальная ответственность и благотворительность", "Корпоративные коммуникации", "Внутрикорпоративные коммуникации и корпоративные медиа", "Развитие и продвижение территорий", "Маркетинговые коммуникации", "Digital коммуникации", "Продвижение государственных, общественных и социальных программ".

По данным организаторов, в феврале 2020 года в Санкт-Петербурге соберутся жюри со всей страны для проведения публичной защиты лучших проектов и церемонии награждения победителей.

Премия в области развития общественных связей "Серебряный лучник" - Северо-Запад - это возможность для специалистов в области коммуникаций продемонстрировать результаты своей работы за текущий год, получить престижную награду, а также представить свои проекты на Национальную премию, являющуюся "оскаром" для российского специалиста, работающего на рынке коммуникаций. В прошлом году участие в конкурсе приняла 131 ведущая организация, а победителями стали пять проектов от Северо-Западного филиала ПАО "МегаФон", ГК "Ленстройтрест", Творческого объединения "Забытый подвиг", Комсомольской Правды в Санкт-Петербурге, Газеты Metro Санкт-Петербург. Гран-при первой премии получил проект из Калининграда "Страна других. Дети", Медиа-группа "Западная пресса".​

Возрастная категория 18+.

Реклама на ТАСС
Выставка "Томас Гейнсборо" откроется 2 декабря в Пушкинском музее
В экспозиции будет представлено около 100 произведений живописи и графики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС