{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Конкурс "Вожатые России" собрал в Екатеринбурге участников из 32 регионов страны

Мероприятие проходит на базе Уральского государственного педагогического университета – крупнейшего педагогического вуза Урала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Участники из 32 регионов страны прибыли в Екатеринбург на конкурс молодежных проектов среди образовательных организаций "Вожатые России", который проходит на базе Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ). Об этом сообщили участники пресс-конференции ТАСС, посвященной проведению очного этапа конкурса.

"Для нас большая честь принимать такое сообщество, нацеленное на качественную подготовку людей, сопровождающих детство и юность. <…> На сегодняшний день в университете стабильно работают 12 педагогических отрядов, которые принимают участие в летней практике, в летнем сопровождении отдыха детей на территории как Свердловской области, так и вообще на территории России", - сказала ректор УрГПУ Светлана Минюрова.

Руководитель департамента образовательной политики "Российского движения школьников" Андрей Толкачев отметил, что на очный этап прибыли 100 участников из 32 регионов страны.

В рамках конкурса участникам будет необходимо презентовать свои проекты, добавил начальник методического отдела Федерального государственного бюджетного учреждения "Ресурсный Молодежный Центр" Александр Почкин. "[Проект] презентуется не целиком, а составными частями двенадцати разным экспертам - это то, что мне кажется уникальной практикой, когда человек, которому мы доверяем детей, в достаточно стрессовой ситуации должен быть абсолютно спокойным и донести ту информацию, которую он хочет донести", - добавил он.

Почкин отметил проект обучения вожатых практическим навыкам, а также проект взаимодействия старшего и младшего поколений. "Люди старшего возраста не всегда ориентируются, что происходит в мире, где брать информацию и как они могут себя реализовать, а дети - это те, кто имеет эти навыки", - сказал он, описывая проект.

Конкурс "Вожатые России" проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи - проект конкурса, предложенный УрГПУ, в 2019 году стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования.

Об УрГПУ

УрГПУ был основан в 1930 году. За свою историю университет подготовил свыше 100 тыс. специалистов высшей квалификации. Здесь успешно функционируют 15 научных школ, получивших известность в России и мире. В университете работают свыше 60 докторов наук и профессоров, около 300 кандидатов наук и доцентов, многие из них - академики и члены-корреспонденты государственных и общественных академий наук. Университет, насчитывающий 13 тыс. студентов, сотрудничает с вузами США, Франции, Германии, Израиля, Италии, Японии, Китая и других стран.

Реклама на ТАСС
Выставка "Томас Гейнсборо" откроется 2 декабря в Пушкинском музее
В экспозиции будет представлено около 100 произведений живописи и графики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС