Конкурс "Вожатые России" собрал в Екатеринбурге участников из 32 регионов страны

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Участники из 32 регионов страны прибыли в Екатеринбург на конкурс молодежных проектов среди образовательных организаций "Вожатые России", который проходит на базе Уральского государственного педагогического университета (УрГПУ). Об этом сообщили участники пресс-конференции ТАСС, посвященной проведению очного этапа конкурса.

"Для нас большая честь принимать такое сообщество, нацеленное на качественную подготовку людей, сопровождающих детство и юность. <…> На сегодняшний день в университете стабильно работают 12 педагогических отрядов, которые принимают участие в летней практике, в летнем сопровождении отдыха детей на территории как Свердловской области, так и вообще на территории России", - сказала ректор УрГПУ Светлана Минюрова.

Руководитель департамента образовательной политики "Российского движения школьников" Андрей Толкачев отметил, что на очный этап прибыли 100 участников из 32 регионов страны.

В рамках конкурса участникам будет необходимо презентовать свои проекты, добавил начальник методического отдела Федерального государственного бюджетного учреждения "Ресурсный Молодежный Центр" Александр Почкин. "[Проект] презентуется не целиком, а составными частями двенадцати разным экспертам - это то, что мне кажется уникальной практикой, когда человек, которому мы доверяем детей, в достаточно стрессовой ситуации должен быть абсолютно спокойным и донести ту информацию, которую он хочет донести", - добавил он.

Почкин отметил проект обучения вожатых практическим навыкам, а также проект взаимодействия старшего и младшего поколений. "Люди старшего возраста не всегда ориентируются, что происходит в мире, где брать информацию и как они могут себя реализовать, а дети - это те, кто имеет эти навыки", - сказал он, описывая проект.

Конкурс "Вожатые России" проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи - проект конкурса, предложенный УрГПУ, в 2019 году стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования.

Об УрГПУ

УрГПУ был основан в 1930 году. За свою историю университет подготовил свыше 100 тыс. специалистов высшей квалификации. Здесь успешно функционируют 15 научных школ, получивших известность в России и мире. В университете работают свыше 60 докторов наук и профессоров, около 300 кандидатов наук и доцентов, многие из них - академики и члены-корреспонденты государственных и общественных академий наук. Университет, насчитывающий 13 тыс. студентов, сотрудничает с вузами США, Франции, Германии, Израиля, Италии, Японии, Китая и других стран.