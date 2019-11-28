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IX Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" пройдет 5-7 декабря в Петербурге

Он будет посвящен программам по комплексному освоению Арктики
Описание
© Оргкомитет IX Международного форума "Арктика: настоящее и будущее"

Санкт-Петербург, 28 ноября. Сквозной темой дискуссионной повестки IX Международного форума "Арктика: настоящее и будущее" станут стратегические для развития региона документы, в том числе об основах государственной политики, которые определяют национальные интересы России в Арктической зоне, о Стратегии развития Арктики до 2035 года и о новой государственной программе.

Наряду с базовыми вопросами улучшения экономического климата в Арктической зоне, ее инвестиционной и предпринимательской привлекательности, повышения качества жизни в Арктике на дискуссионных площадках форума обсудят ключевые вопросы развития Северного морского пути, геологического изучения недр Арктики, фундаментальных и научных исследований. В связи с предстоящим председательством России в Арктическом совете в 2021-2023 годах большой блок вопросов будет посвящен международному сотрудничеству в Арктике. Акцент международной повестки форума сделан на значимые международные проекты, планируемые к реализации в Российском сегменте Арктики, в числе которых: высокоширотная научная дрейфующая экспедиция "Северный полюс – 2020", строительство подводной трансарктической магистральной волоконно-оптической линии связи.

В рамках двухдневной деловой программы запланировано проведение двух пленарных заседаний и 35 дискуссионных мероприятий, которые пройдут в восьми параллельных потоках. На полях форума выступят более 400 экспертов. Дискуссионная повестка в этом году соберет  более 2500 человек. Свои делегации для участия в форуме направят более 40 российских регионов, включая все арктические, и 20 иностранных государств, в том числе страны-участники и наблюдатели Арктического Совета.

Уникальная по своим масштабам выставка, площадь которой составит более 2 000 кв. м, продемонстрирует проекты и технологии для социально-экономического и технологического развития современной Арктики, а также отразит уклад жизни населения арктических территорий. На ней свои проекты представят крупнейшие российские компании, работающие в Арктике, а также российские регионы. Все предложения и инициативы участников форума объединит итоговая общественная резолюция по практическим вопросам социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации и сопутствующей инфраструктуры за 2019 год.

IX Международный форум "Арктика: настоящее и будущее" пройдет в Санкт-Петербурге с 5 по 7 декабря 2019 года на площадке КВЦ "Экспофорум" при поддержке Государственной комиссии по развитию Арктики, Совета Федерации, Государственной Думы, Общественной палаты России, различных федеральных министерств и ведомств, органов государственной власти субъектов РФ.

Партнерами IX Международного форума "Арктика: настоящее и будущее" выступили: ПАО "Газпром нефть";  ПАО "МегаФон"; ПАО "Новатэк".

Генеральные информационные партнеры: Информационное агентство России ТАСС и МИА "Россия сегодня".

Организатор форума: МОО "Ассоциация полярников".

Возрастная категория 12+.

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