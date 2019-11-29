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Сургутский район победил в федеральном конкурсе "Проектный Олимп – 2019"

Инвестиционная стратегия команды под руководством главы района Андрея Трубецкого признана лучшим проектом года в стране в одной из основных номинаций
Заместитель главы Сургутского района Юлия Маркова, глава Сургутского района Андрей Трубецкой, начальник управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления Администрации Сургутского района Елена Мельникова Отдел информационной политики и аналитической работы управления Администрации Сургутского района Югры
Описание
Заместитель главы Сургутского района Юлия Маркова, глава Сургутского района Андрей Трубецкой, начальник управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления Администрации Сургутского района Елена Мельникова
© Отдел информационной политики и аналитической работы управления Администрации Сургутского района Югры

ТАСС, 29 ноября. Сургутский район победил в престижном федеральном конкурсе профессионального управления проектной деятельностью "Проектный Олимп – 2019". Как сообщили в пятницу в отделе информполитики и аналитической работы управления администрации Сургутского района, инвестиционная стратегия, реализуемая командой под руководством главы района Андрея Трубецкого, признана лучшим проектом в основной номинации "Системы управления проектной деятельностью в федеральных, региональных и муниципальных органах власти" престижного конкурса.

В своем аккаунте в Facebook Андрей Трубецкой поблагодарил своих коллег, благодаря усилиям которых районная администрация добилась такого результата. "Радует не только то, что стали лучшими в РФ, но то, что наши наработки вошли в атлас лучших практик и завтра будем выступать для финалистов. А сегодня мы просто рады успеху!" - написал Трубецкой.

Глава отметил, что Сургутский район – не единственный конкурсант из Югры в перечне победителей и призеров. "Также в нашей номинации, в числе лучших, администрация города Нягани, а в номинации "Проекты в области бережливого производства" - коллеги из Белоярского района. Рады за наших коллег и поздравляем их! В 2017 и 2018 годах мы были единственными из Югры в финале "Проектного Олимпа". В этом году целых три муниципалитета из ХМАО в числе лучших. Конкуренция растет!" - написал Андрей Трубецкой.

Как рассказали в отделе, всего было подано около 300 заявок со всей России, во второй тур прошли 44 участника. Конкурентами команды в номинации были 30 претендентов, включая ПАО "Сбербанк", "Интер-РАО", АО "Гринатом", Минтранс РФ, отделения Пенсионного фонда РФ в трех субъектах России.

Финал в Москве предваряла конференция "Лучший проект года 2019" в Рязани, где в конце октября назвали лучшие проекты года. Конференция стала частью конкурса "Проектный Олимп 2019". Ее главное событие - объявление победителей номинации "Лучший проект года 2019" конкурса "Проектный Олимп". Тогда Сургутский район разделил второе место в категории "Малые проекты" с Министерством транспорта РФ, уступив первенство отделению Пенсионного фонда РФ по Республике Бурятия.

Трубецкой напомнил, что еще в 2016 году в администрации района были большие сомнения в необходимости и эффективности внедрения проектного управления. "Мы не были пионерами в Югре, скорее наоборот, последние взялись за эту работу, предварительно взвесив все "за" и "против". Итог вы видите сами – именно благодаря проектному подходу сегодня строятся объекты образования, культуры и спорта на условиях концессионных соглашений и инвестиционных договоров. Это новая для региона и для РФ практика, и она – работает!" - констатировал глава.

О конкурсе

В 2019 году ежегодный конкурс профессионального управления проектной деятельностью "Проектный Олимп" прошел под эгидой Аналитического центра при правительстве Российской Федерации в шестой раз. Жюри конкурса формируется из числа представителей Администрации Президента РФ, Аппарата правительства РФ, федеральных министерств и ведомств, представителей экспертного сообщества и партнеров конкурса. В этом году партнерами проекта стали Минпромторг, Минобрнауки, Минкомсвязь, Росатом, Совнет, ЦОРПУ и др. Информационную поддержку проекту оказывают itWeek (генеральный инфопартнер), журналы "Управление проектами", "Управление проектами и программами", "Практика управления", "Бюджет".

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