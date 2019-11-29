Председатели европейских организаций поделятся своим опытом на Гайдаровском форуме

Москва, 29 ноября. В рамках XI Гайдаровского форума, темой которого станет "Россия и мир: вызовы нового десятилетия", 15-16 января 2020 года выступят основатель и председатель Euro 50 Group Эдмон Альфандери, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян и председатель Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Эдмон Альфандери – основатель и председатель Euro 50 Group, которая объединяет ведущих европейских деятелей, занимающихся денежной политикой Европейского центрального банка. Г-н Альфандери является членом правления ENGIE (бывший GDF SUEZ), в должности президента стратегического комитета. Кроме того, он старший советники NOMURA и входит в Консультативный комитет A.T. Керни, Франция. С 1993 по 1995 год работал министром экономики Франции, а с 1998 по 2012 год занимал должность председателя крупной французской страховой компании Assurances CNP. Ранее он также был председателем крупнейшей государственной энергогенерирующей компании Франции и крупнейшей в мире компании-оператора атомных электростанций Electricité de France (EDF). Эдмонд Альфандери – автор многочисленных статей и книг, посвященных экономическим и валютным вопросам.

Вольфганг Ишингер – немецкий дипломат, председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности с 2008 года. В 2001-2006 годах работал послом ФРГ в США, а с 2006 по 2008 год - послом ФРГ в Великобритании. Он является старшим профессором в Школе управления Херти (Hertie School of Governance) в Берлине и почетным профессором в Тюбингенском университете (University of Tübingen). Консультирует правительства, международные организации и частный сектор по стратегическим вопросам. Г-н Ишингер является членом ряда некоммерческих советов и членом Трехсторонней комиссии и Европейского совета по международным отношениям (ECFR). Вольфганг Ишингер получил ряд наград, в том числе орден "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия". Он является командором Ордена Почетного легиона и в 2008 году был награжден медалью Лео Бека, присуждаемой Институтом Лео Бека в Нью-Йорке. В 2015 году г-н Ишингер был награжден медалью Манфреда Вернера. В 2018 году он был удостоен престижной премии Нанна-Лугара.

Тигран Саркисян – председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии с 2016 года, премьер-министр Республики Армения (2008-2014 годы). С 1990 по 1995 год был депутатом Верховного Совета Республики Армения, председателем постоянной комиссии по финансово-кредитным и бюджетным вопросам Верховного Совета Республики Армения и членом Президиума ВС. В 1995-1998 годах занимал должность президента Ассоциации банков Армении, после чего на протяжении 10 лет являлся председателем Центрального банка Республики Армения. С 2014 по 2016 год был Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в США. Указом президента Республики Армения Тигран Саркисян был награжден медалью "За заслуги перед Отечеством" 1-й степени. Кроме того, он награжден медалью "Анания Ширакаци".

Организаторы ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.

Генеральные информационные партнеры Гайдаровского форума – ТАСС, РБК, Business FM. Стратегические инфопартнеры – ИД "Коммерсантъ", "Интерфакс". Главные инфопартнеры – "Профиль", РИА "ФедералПресс", журнал "Инвест-Форсайт". Международные партнеры – RT, Cision. Информационные партнеры – "Российская газета", АЭИ "ПРАЙМ", News.Ru, "Парламентская газета", "Полит.ру", АО "Телеканал 360", телеканал "ПРО бизнес", журнал "Стратегия", журнал "Государственная служба", портал "Эконс".

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