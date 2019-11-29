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В Москве назвали победителей V премии в области импортозамещения "Приоритет-2019"

За звание лучших боролись 170 компаний в 20 номинациях

Москва, 29 ноября. В Москве назвали имена победителей V юбилейной Национальной премии в области импортозамещения "Приоритет-2019". Названия компаний-лауреатов были оглашены в 20 номинациях.

Судьбу участников состязания ­­– промышленных предприятий – решали члены экспертного и индустриального совета премии. Этому предшествовал отбор номинантов из более 500 участников в течение трех туров. В результате только 170 компаний смогли принять участие в борьбе за звание лучших. На торжественную церемонию награждения, которая прошла в Большом зале Общественной палаты РФ, собралось более 300 зрителей.

Открыл торжественную церемонию награждения с приветственным словом Виталий Расницын, председатель Оргкомитета премии. Слова приветствия участникам были зачитаны от имени Юрия Борисова, заместителя председателя правительства РФ. "В этом году премия вручается уже в пятый раз. Можно сказать, что она стала главным национальным конкурсом в области импортозамещения. Премия стимулирует развитие производства высокотехнологичной продукции", - подчеркивается в приветствии Юрия Борисова.

Лучшими в номинации "Приоритет-Оборонпром" стали: Кировский завод "Маяк", представивший аппаратуру передачи команд 9С477К для комплекса управляемого ракетного вооружения "Атака-ВМ" вертолета Ми-28Н, Каменск-Уральский литейный завод с дисками (заготовками) для коробок передач танков Т-90, Т-72 и его модификаций, среднего танка "Армата", а также для различных боевых машин, а также ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение, представившую на конкурс Программу организации серийного производства ДСЕ вертолетных двигателей ВК-2500.

Победителями в номинации "Приоритет-Машиностроение" стали: АО "Метровагонмаш" с рельсовым автобусом РА-3 и вагонами метро серии 81-765/766/767, АО "ФНПЦ "ПО "Старт" имени М.В. Проценко" с системой автоматизированного хранения, выдачи и учета инструмента и манипулятором механическим копирующим ММК-10-2Г, а также АО "Центр судоремонта "Звездочка" (Архангельская область), представившая колонку движительно-рулевую мощностью 4500 кВт (ДРК4500Н).

Генадий Шмаль, президент Союза нефтегазопромышленников России вручил дипломы победителей в номинации "Приоритет-ТЭК". Лауреатами стали следующие компании: АО "СУЭК", представившее на конкурс траки для импортных экскаваторов KOMATSU и устройство для осланцевания горных выработок типа ОГ-1 "Буран", АО "ОДК - Газовые турбины" с парогазовой энергетической установкой ПГУ-60, а также "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани ЛТД" с технологией утилизации буровых отходов.

В номинации "Приоритет-Металлургия" победу одержали: "Магнитогорский металлургический комбинат" с аглофабрикой № 5 и предприятие "Северсталь канаты" со специальными канатами для канатных дорог Triniks® и стальными трехпрядными канатами для тросовых дорожных ограждений.

В номинации "Приоритет-Станкостроение" в лидеры вышли следующие предприятия: компания "Вириал" с металлорежущим инструментом на основе субмикронных твердых сплавов, предприятие "ТермоЛазер" с лазерными технологическими комплексами серии ЛК-5В на базе СО2-лазера, а также компания "Лазерные системы" с установкой аддитивного селективного лазерного сплавления М250

Сразу пять компаний стали лауреатами в номинации "Приоритет-IT". Среди них компания "РусБИТех-Астра" (Astra Linux), представившая на премию системы семейства Astra Linux - операционную систему общего назначения Astra Linux Common Edition и операционную систему специального назначения Astra Linux Special Edition "Смоленск"; компания "СекьюрИТ", представившая защиту информации от утечек по сетевым и локальным каналам Zecurion DLP - Data Loss Prevention; компания "Электронные Офисные Системы" с АИС "МФЦ Дело"; компания "Рэйдикс" с программным обеспечением RAIDIX 4.Х и компания "МобилитиЛаб" с приложением WorksPad для российской мобильной SailfishOS/АврораОС.

Лучшими в номинации "Приоритет-Медпром" стали следующие компании: "КэреМенторЭйАй", представившая систему искусственного интеллекта Care Mentor AI для помощи в работе врачам-рентгенологам, "Бебиг", представившая микросферы с Y-90 для лечение рака печени, а также "Радиевый институт имени В.Г. Хлопина" с радиохимическим препаратом на основе радий-223 для лечения метастатического рака предстательной железы.

Победителями в номинации "Приоритет-Фарма" выбраны: компания "Нанолек", представившая на премию инактивированную вакцину от полиомиелита, компания "ФОРТ" с четырёхвалентной вакциной от гриппа Ультрикс® Квадри, а также компания "Фармасинтез", представившая на конкурс мягкие капсулы Оргаспорин (МНН Циклоспорин).

Самой многочисленной номинацией по числу лауреатов стала номинация "Приоритет-Агро" и это не удивительно, потому что государственная политика в этом секторе была действительно поддерживающей: предприятиям выдавались льготные кредиты, а также государственные субсидии. В данной номинации победителями стали следующие компании, представившие на конкурс ряд продуктов: ООО ГК "ВИК" - антибактериальные препараты, нестероидные противовоспалительные препараты; АО "Молочный комбинат "Ставропольский" - сыр "Русский Пармезан", ООО "Чернышихинский мясокомбинат" - линейка копченых колбас, ООО "СХП "Лукоз" - создание собственного российского стада коз "Марийский", создание племенного центра; ООО "Технопул-Р" -  спиральный конвейер (транспортер), а также "Пивоваренная компания "Балтика" - безалкогольные сорта пива: "Балтика 0 Безалкогольное", "Балтика 0 Нефильтрованное Пшеничное", "Балтика 0 Грейпфрут".

В номинации "Приоритет-Легпром" победу одержали: компания "КОТТОН КЛАБ", представившие детские одноразовые подгузники, а также компания "ПТК "Модерам", представившая белую обувь для защиты ног от общих производственных загрязнений и механических воздействий.

Лауреатами номинации "Приоритет-Химпром" стали компании: "НПК Химпроминжиниринг" (бренд UMATEX), которая представила на конкурс углеродное волокно UMT 45-12K, UMT 49-12K, UMT 49S-12КUMT 42S-3K, а также препреги на основе связующих ACM 102 и АСМ 1412; АО "КАУСТИК" с оксидом магния; а также "Ведущий НИИ Химической Технологии" с инновационной технологией получения гидроксида бериллия.

Победителями в самой интригующей номинации "Приоритет-Инновация" стали четыре компании: АО "Камов" с перспективным скоростным вертолетом, АО "НПО "Микроген" с вакциной "Вактривир", Федеральная ядерная организация "Горно-химический комбинат" с продуктами (продукт №1: миниатюрный, долговечный (более 50 лет) элемент питания на основе высокообогащённого радиоактивного изотопа никель-63; продукт№2: высокообогащённый бета-активный изотоп никель-63 в форме металлического порошка с обогащением по целевому изотопу никель-63 около 70%), а также компания "Нанотехнологический Центр Композитов" с системой внешнего армирования (СВА) CarbonWrap® для ремонта и восстановления железобетонных конструкций зданий и сооружений.

Компании ООО "ВестасМэньюфэкчуринг Рус", представившая лопасть ветроэнергетической установки, компания "Мерк", представившая сахароснижающий препарат компании "Глюкофаж", ФГУП "Росморпорт", представившее дноуглубительное судно с объемом трюма 2000 м3 "Юрий Маслюков" стали лауреатами новой в 2019 году номинации "Приоритет-Локализация".

Лучшими в еще одной новой номинации 2019 года "Приоритет-Конверсия" стал "Ливадийский ремонтно-судостроительный завод", который представил на конкурс судно пассажирское/генгруз пр. 20170В.

В номинации "Приоритет-Экспорт" победу одержал ФГУП СПбНИИВС ФМБА России за строительство и запуск иммунобиологического предприятия Институт MECHNIKOV в Никарагуа.

Лауреатами номинации под названием "Приоритет-Товары народного потребления" стали компании: Компания "Парфюм Стиль", представившая туалетную воду для женщин Faberlic Renata, а также группа компаний "КЛАС", представившая туалетную воду для мужчин ALAN BRAY L’HOMME Legend.

Лидером в номинации "Приоритет-Электроника" стали: ПАО "Октава" с микрофоном конденсаторным электретным МКЭ-215, а также ГК "Микрон" и АО "НИИ молекулярной электроники" с микроконтроллером MIK51BC16D (К5016ВК01) для банковских карт для контактных и бесконтактных платежей.

В номинации "Приоритет-Туризм" награду победителя увезла с собой команда компании Bronevik.com, представившая на конкурс первую систему онлайн бронирования отелей в России со 100% российским капиталом.

Также в ходе церемонии специальной номинацией "За вклад в Трансфер технологий и экспорт высокотехнологичной продукции" была отмечена компания "РОСНАНО". Победителем специальной номинации "Лидер авиаприборостроения" стал "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина".

Совсем скоро, в первые месяцы нового года, примет старт шестой по счету конкурс премии "Приоритет-2020" и первый этап приема заявок. До новой встречи в будущем году!

В номинации "Приоритет-Машиностроение" лауреатами названы коммунальная вакуумная подметальная уборочная машина МК2000, выпускаемая на Машиностроительном заводе имени М. И.Калинина из Екатеринбурга, грохоты "Сомэкс" производства НПО "Сомэкс" и составная часть подводно-добычного комплекса (ПДК), разработанная на ОАО "Салаватнефтемаш".

Президент Союза нефтегазопромышленников России Генадий Шмаль вручил награды победителям номинации "Приоритет-ТЭК". Ими стали сейсмокомплекс Geoplat компании "Гридпойнт Дайнамикс" и центробежный горизонтальный шламовый насос, созданный в АО "Сибирская угольная энергетическая компания".

В номинации "Приоритет-Химпром" победу одержал  Рязанский филиал Московского Политехнического Университета, представивший на конкурс свою новинку – метод пневмосепарации. А в номинации "Приоритет-Электроника" победу одержали НПО "Магратеп" и его продукция: мощные магнетроны непрерывного действия, а также Концерн "Морское подводное оружие - ГИДРОПРИБОР", за разработку и внедрение прибора Б107. В номинации "Приоритет-Транспорт" - это  Демиховский машиностроительный завод, разработавший и запустивший в производство электропоезд ЭП-3Д – и ООО "Русэлпром", за комплекты тягового электрооборудования (КТЭО) для карьерных самосвалов БЕЛАЗ. Высокие награды в трех номинациях вручил вице-президент Торгово-промышленной палаты России Д.Н.Курочкин.

В номинации "Приоритет-Металлургия" - Металлургический завод "Электросталь" с линейкой заготовок из легированных и жаропрочных сплавов и ПАО "Магнитогорский Металлургический Комбинат" со своим новым продуктом – оцинкованным металлопрокатом и металлопрокатом с полимерным покрытием SteelArt. Лауреатами в номинации "Приоритет-Оборудование" стали ПАО "Арзамасское научно-производственное предприятие "ТЕМП-АВИА"  и его акселерометр АТ1105, а также ГМС "Ливгидромаш" и магистральные насосные агрегаты серии НГПН-М3600. Высокие награды в этих двух номинациях вручал победителям президент Всероссийской организации качества Г.П.Воронин

И два победителя в номинации "Приоритет-Станкостроение", награды в которой вручал генеральный директор Фонда развития промышленности Р.В.Петруца. В номинации "Приоритет-Станкостроение" успех праздновали компания "Станкомашстрой" и ПАО "Электромеханика": победу одержали их продукты – соответственно токарные обрабатывающие центры серии ST25 и системы управления с электронно-лучевым генератором для комплектации электронно-лучевых установок.

Также по два лауреата в номинациях  "Приоритет-Легпром" и "Приоритет-Услуги". В номинации "Приоритет-Легпром" ими стали компании, выпускающие зимние инновационные товары. Это производственно-технологическая компания "Модерам" и ее утепленная обувь для эксплуатации на открытом воздухе в зимний период и в особых климатических поясах, а также компания "С2 Групп" и ее изобретение – утеплитель для одежды "Слайтекс". В номинации "Приоритет-Услуги" первенство праздновали компании "Глювекс" и "Блистерпром", первая за создание   Центр трансфера технологий производства высокоактивных фармацевтических ингредиентов онкологических лекарств, вторая – за пластиковые и блистерные упаковки. Все четверо получали награды из рук  председателя Союза потребителей России П.Б.Шелища и председателя комитета по потребительскому рынку ТПП РФ А.И.Борисова.

Сразу три победителя в номинации "Приоритет-Мед". Ими стали малое предприятие "Ортез", создавшее ортезы для гидрореабилитации детей со спастическими параличами, компания "Плазма-ФТК" и ее фибринтромбиновый клей "Криофит", а также диагностические реагенты для клинической лабораторной диагностики, выпускаемые АО "Диакон-ДС". В специальной номинации  "Привлечение иностранных инвестиций в высокотехнологичную отрасль" безоговорочную победу одержала  научно-технологическая фармацевтическая фирма "Полисан", запустившая при поддержке иностранных партнеров в этом году производственную линию третьей очереди своего фармацевтического завода. Всех их поздравил с победой  генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей В.А. Дмитриев.

Больше всего лауреатов в номинации "Приоритет-Агро" - восемь. Их награждали  вице-президент Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" И.В.Захарова и начальник управления стратегического развития Департамента стратегии и корпоративного развития АО "Россельхозбанка" А.В.Фокин. В категории "Пищевая промышленность" выигрыш был на стороне шпрот в масле из балтийской кильки ТМ "Капитан вкусов" компании "Дальпромрыба". В категории "Животноводство" - заменитель цельного молока для телят "Нэомилк" компании "Мустанг Технологии Кормления". В категории "Мясомолочная промышленность" - мягкие сыры с белой и голубой плесенью ТМ WhiteCheese from Zhukovka, выпускаемые на заводе "Жуковское молоко". В категории "Кондитерская промышленность" - мини-тарты торговой марки Baker House Раменского кондитерского комбината. В категории "Растениеводство" - интеллектуальная система управления для автоматизации процессов и контроля биологических характеристик растений Fitonice компании "Фитонайс". В категории "Виноделие и ликеро-водочная промышленность" - линейка молодых вин "Шато Тамань" ООО "Кубань-Вино". И, наконец, в категории "Сельскохозяйственное машиностроение" победу одержали алюминиевый зерновоз "Тонар", созданный на Машиностроительном заводе "Тонар", и зерносушилки "МИГ" от ООО "Агромиг".

Семь лауреатов в одной из флагманских номинаций премии – "Приоритет-Фарма". Ее победителями стали   НПО "Микроген" с препаратом "Релатокс", ЗАО "Биокад" с препаратами на основе моноклональных антител для лечения раковых заболеваний, генно-инженерные инсулины компании "Герофарм", ЗАО "Кананфарма Продакшн" с препаратом "Спарекс®", АО "Генериум" и проект "Диаскинтест", НПО "Петровакс Фарм" и препарат "Гриппол Квадривалент®", филиал Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н.Блохина и его лекарственный препарат "Оксалилиплатин-Ронц®". Наконец, в специальной номинации "Эффективное производство" победу праздновала компания "Ниармедик", запустившая производство по выпуску реагентов для генетической идентификации личности человека и установления родства. Победителей чествовал первый заместитель министра промышленности и торговли России С.А.Цыб, который в свою очередь был удостоен награды в номинации "Приоритет-Персона" за личный вклад в развитие импортозамещения в фармацевтической отрасли.

Одна из самых конкурентных номинаций премии – номинация "Приоритет-IT". В ней первенствовали компании "Хоулмонт Самара" и ее платформа для быстрой разработки корпоративного программного обеспечения CUBA, "Лаборатория Информационных Технологий" с технологией построения сети унифицированных коммуникаций Symway, платформа "Битрикс24" компании "1С-Битрикс". Помимо них в номинации победу одержали Группа Компаний "Инфопро" с одноименным продуктом для планирования режимов,  и платформа R-Vision Incident Response Platform компании ""Р-Вижн".

Как и лауреатам предыдущей номинации, победителям самой инновационной  номинации премии, "Приоритет-Инновация", награды вручал заместитель генерального директора АНО "Развитие человеческого капитала", ректор Технограда Максим Юрьевич Киселев. Тут два победителя: система автоматизированного проектирования и моделирования бортовых вычислительных сетей SpaceWire перспективных космических аппаратов, созданная в АО "Информационные Спутниковые Системы" - и Московский Эндокринный Завод" со своим инновационным препаратом, гидрохлоридом морфина в таблетках.

И, наконец, пять продуктов-лауреатов в номинации "Приоритет-Перспектива". Ими стали имплантаты из углеродных композиционных материалов компании "Швабе-Карбон", элемент электрохимический системы литий/диоксид марганца с органическим электролитом АО "Энергия", линейка датчиков, разработанная в Энгельсском ОКБ "Сигнал", комплексные решения связи на базе блок-контейнерных систем научно-производственной фирмы "Микран" и оригинальный препарат Сатерекс® компании "Фармасинтез".

Торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов премии "Приоритет – 2019" прошла в торжественной и дружеской атмосфере. Руководители предприятий отметили в приветственных словах при получении дипломов, что премия "Приоритет" крайне важна для производственных компаний и помогает достигать им лучших результатов.

Программа церемонии завершилась награждением 54 номинантов премии почетными дипломами.

Возрастная категория 12+.

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