В Москве пройдет крупнейший в электроэнергетике Международный форум "Электрические сети"

​​Москва, 29 ноября. В Москве с 3 по 6 декабря в 75-м павильоне ВДНХ состоится Международный форум "Электрические сети" (МФЭС), организованный компанией "Россети". Генеральный партнер мероприятия – Госкорпорация "Ростех".

Ключевым событием первого дня станет пленарное заседание – "Цифровая трансформация: новые возможности для регионов и инвесторов" с участием министра энергетики Российской Федерации Александра Новака, которая начнется 3 декабря в 11:00 в Конференц-зале.

В дискуссии по вопросам инновационных преобразований электроэнергетического комплекса в регионах России и привлечения инвестиций выступят генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, руководитель направления глобальной инфраструктуры и сетей Enel Ливио Галло, президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов.

Заметным мероприятием деловой программы форума станет панельная дискуссия "Экономические стимулы для внедрения цифровых технологий в сетях". Она начнет свою работу 3 декабря в 14:30 в зале №1. В обсуждении необходимых методов коррекции регуляторных подходов, создания новых инструментов повышения прозрачности тарифного регулирования примут участие первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального собрания РФ по энергетике - член рабочей группы (НТИ) "Энерджинет" Валерий Селезнев, заместитель генерального директора по экономике компании "Россети" Павел Гребцов, партнер - руководитель практики по работе с компаниями сектора энергетики и коммунального хозяйства KPMG в России и СНГ Василий Савин, партнер - лидер практики в области энергетики PwC в Нидерландах Паул Ниллесен, член совета директоров OSGP Alliance Марк Оссел, директор Института проблем ценообразования и регулирования естественных монополий НИУ ВШЭ Илья Долматов и другие эксперты.

В первый день форума также пройдут сессии по вопросам кибербезопасности, подготовки кадров, развитию зарядной инфраструктуры, предиктивной аналитике и технологии искусственного интеллекта в электроэнергетике.

Панельная дискуссия "Импортозамещение в электросетевом комплексе в эпоху цифровой трансформации" состоится 4 декабря в 10:00 в зале №3. Участники мероприятия, вице-президент по информационной безопасности ПАО "Ростелеком" Игорь Ляпунов, генеральный директор ООО "Прософт-Системы" Александр Распутин, генеральный директор АО "Управление ВОЛС-ВЛ" Алексей Агапов, директор департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ Василий Шпак, директор по науке и инновациям ООО "Релематика" Михаил Линт, выскажут свое мнение по специфике перехода крупных инфраструктурных компаний на отечественные программные продукты и прикладные платформы.

В кейс-зоне МФЭС 4 декабря, с 10:00 до 17:30, пройдут pitch-сессии с участием перспективных российских стартапов в области электроэнергетики. Прорывные проекты оценит компетентное жюри с участием представителей компании "Россети" и региональных энергокомпаний холдинга, Энергокластера "Сколково", ПАО "Сбербанк" и других крупнейших российских и международных компаний отрасли. Лучшие стартапы получат возможность реализовать свои разработки на предприятиях компании "Россети", а также экспертную поддержку от Энергокластера "Сколково".

Кроме того, во второй день работы форума состоится целый ряд сессий – по организации закупочного процесса и взаимодействия с партнерами компании "Россети", пилотным проектам и программам цифровой модернизации, блокчейну и организации систем расчетов на розничных рынках, развитию правового регулирования др.

Пятого декабря запланированы отраслевые научно-практические конференции и технические сессии по широкой тематике. Среди них: "Автоматизация и информационные технологии в энергетике", "Автоматизация энергосистем. Совершенствование эксплуатации и перспективы развития", "Контроль технического состояния и обнаружение мест повреждений оборудования подстанций, воздушных и кабельных линий", "Релейная защита и автоматизация энергосистем".

Всего деловая программа МФЭС-2019 включает в себя более 50 мероприятий, затрагивающих широкий круг стратегических и практических вопросов цифровой трансформации электроэнергетической отрасли, выставочная экспозиция составит более 20 тыс. кв. м, ожидаемое количество экспонентов – свыше 400, гостей форума более 17 тыс. человек.

Зарегистрироваться на форум и получить электронный билет можно на сайте МФЭС или по ссылке.

Посещение Международного форума "Электрические сети" бесплатно.

Возрастная категория 6+.