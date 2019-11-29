РЖД планируют запустить "Ласточку" между Новосибирском и Барнаулом

ТАСС, 29 ноября. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) в 2020 году планирует запуск скоростных поездов "Ласточка" в Западной Сибири, первым направлением станет Новосибирск - Барнаул. Об этом сообщил в пресс-центре ТАСС в Новосибирске замначальника Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Алексей Булгаков.

"Мы ставим задачу в следующем году попытаться уже начать движение поездов "Ласточка", и первым направлением, приоритетным, первоочередным направлением смотрится участок Новосибирск - Барнаул", - сказал Булгаков.

В ОАО "Российские железные дороги" рассматривали возможность запуска "Ласточек" на маршрутах Сибири в 2020-2021 годах. Движение поездов планировалось запустить от Новосибирска до Омска, Кемерова, Томска, Барнаула и Новокузнецка. Для этого нужно модернизировать существующие депо и построить новые, определить пропускную способность железнодорожных линий, выбрать перевозчика.

Скоростные электропоезда "Ласточка" выпускаются на заводе "Уральские локомотивы" в городе Верхней Пышме Свердловской области. Как сообщали ранее в пресс-службе предприятия, двухсистемный электропоезд "Ласточка" модификации ЭС1П №005 провел первую пробную поездку по Сибири в третьей декаде сентября. Уникальный отечественный скоростной межрегиональный электропоезд, способный работать на участках как с постоянным, так и с переменным током, на протяжении недели испытывал готовность железнодорожной инфраструктуры восточных регионов России к скоростным перевозкам. Пробные поездки проходили в направлениях от Омска до Новосибирска (627 км) и далее из Новосибирска до Барнаула (238 км) и Томска (307 км). Все поездки проводились под контролем представителей РЖД и специалистов завода-изготовителя. Также в сентябре состоялась первая международная поездка этого поезда в Финляндию.

Электропоезда "Ласточка" успешно эксплуатируются уже в 19 регионах России. Развивая скорость до 160 км/час, они хорошо зарекомендовали себя благодаря качеству, безопасности и безотказной работе в различных климатических зонах в качестве городских, пригородных и межрегиональных экспрессов с высоким уровнем комфорта для пассажиров. Всего до конца года "Уральские локомотивы" планируют выпустить 33 электропоезда различных модификации, в том числе 12 двухсистемных электропоездов в пятивагонном исполнении.