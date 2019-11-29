БРЯНСК, 29 ноября. /ТАСС/. Новый корпус детского сада на 180 мест открылся в Фокинском районе Брянска. На ремонтные работы и покупку оборудования из бюджета был выделен 31 млн рублей, сообщает в пятницу пресс-служба Брянского совета депутатов.

"В новом корпусе на 180 мест созданы все условия для разностороннего развития малышей. Просторные групповые комнаты с современным оборудованием и развивающими игрушками, музыкальный зал. Это пятое дошкольное учреждение, открытое в городе Брянске в 2019 году", - говорится в сообщении.

В свою очередь, глава города Марина Дбар, слова которой приводятся в сообщении, уточнила, что открытие нового корпуса стало возможным благодаря реализации нацпроектов.

"Благодаря грамотной реализации национальных проектов, четкой, слаженной работе нашей общей команды с губернатором области Александром Богомазом вы видите, как развивается, каким красивым становится наш город Брянск и вся область", - сказала Дбар.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, который присутствовал на открытии корпуса, в следующем году на ремонты детских садов и школ из областного бюджета будет выделено 486 млн рублей.

"Мы должны строить новые детские сады, новые школы, поддерживать, ремонтировать то, что у нас есть. На следующий год только на ремонты детских садов и школ из областного бюджета мы выделяем 486 млн рублей, и я думаю, что эта сумма не окончательная", - цитирует пресс-служба слова Богомаза.