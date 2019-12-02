Сервис n’RIS вошел в состав учредителей платформы "Онлайн Патент"

ТАСС, 2 декабря. В состав учредителей цифровой платформы для управления патентами и товарными знаками "Онлайн Патент" войдет сервис депонирования и защиты объектов интеллектуальной собственности n’RIS. В рамках данной сделки частичный выход из проекта осуществляют его инвесторы – "РВМ Капитал", Softline ​​​Venture Partners, Starta Capital, Moscow Seed Fund, Михаил Штепан и Николай Белых. Контрольный пакет ООО "Онлайн Патент" приобрел один из акционеров n'RIS и в ближайшее время передаст его на баланс сервиса.

Генеральный директор "Онлайн Патент" Алина Акиншина отметила, что слияние направлено на синергетическое развитие международных сервисов, предоставляемых компаниями: "Цифровизация защиты интеллектуальной собственности – глобальный тренд. Границы между странами стираются, и наиболее заметен этот тренд в бизнесе, связанном с интеллектуальными активами. Масштабирование трансграничной торговли делает классическую систему территориальной защиты промышленной собственности все менее удобной для бизнеса и требует появления новых сервисных решений в этой области. Именно на создание таких международных инструментов в первую очередь будут направлены объединенные усилия n’RIS и "Онлайн Патент".

Заместитель генерального директора n’RIS Валерия Брусникина рассказала о новых возможностях, которые будут доступны обладателям интеллектуальных прав в результате сотрудничества двух сервисов: "Совместная работа сервисов n’RIS и "Онлайн Патент" – это качественно новый шаг вперед в развитии цифровой экономики России. Мы усиливаем допатентную защиту прав с помощью инструментов фиксации авторства на объекты интеллектуальной собственности, которые функционируют на сервисе n’RIS. Обладатели прав на объекты интеллектуальной собственности, требующие государственной регистрации, смогут пользоваться новыми качественными сервисами от n’RIS, причем теперь все эти сервисы будут работать на единой платформе с высокими стандартами прозрачности и достоверности информации".

Как отметил директор по развитию юридических технологий Фонда "Сколково" Антон Пронин, слияние n’RIS и "Онлайн Патент" повлияет на весь отечественный рынок правовых технологий. "Это важный момент не только для развития обеих компаний, но и для всей LegalTech-индустрии, так как подобных сделок на нашем рынке не было. Мы рады видеть синергетический эффект участников экосистемы "Сколково", способствующий стремительному развитию технологий цифровизации интеллектуальной собственности не только в масштабе России, но и во всем мире", - отметил он.

Фаундер "Онлайн Патент", Александр Атаманов, также прокомментировал эту сделку: "Для инвесторов это удачный exit, а для n’RIS и "Онлайн Патент" — перспективное партнерство с невероятными возможностями на рынке IP".

О сервисе

n’RIS – международный сервис для учета, хранения и оборота прав на объекты интеллектуальной собственности, содержащий актуальные сведения об авторах и правообладателях. n’RIS предоставляет авторам и правообладателям возможность депонирования результата интеллектуальной деятельности – хранения исходного экземпляра на сервисе n’RIS в специальной защищенной ячейке.

Размещение произведений на сервисе n’RIS позволяет выкладывать их на внутренней B2B-витрине, а также получить прямой доступ к ведущим мировым B2C-витринам без участия организаций-посредников. Используя технологии блокчейн, инфраструктура n’RIS предоставляет правообладателям инструменты для защиты идеи и подтверждения авторства, механизмы для правовой защиты и охраны объектов интеллектуальной собственности в интернете, а также служит площадкой для заключения смарт-контрактов между правообладателями и пользователями.

"Онлайн Патент" – IT-компания в сфере LegalTech, разработчик международной цифровой платформы "Онлайн Патент" для управления патентами и товарными знаками. Компания является крупнейшим провайдером услуг технологического аутсорсинга в сфере защиты интеллектуальной собственности на российском рынке. Технологии "Онлайн Патента" используются компаниями из Китая, Европейского Союза, США и более чем 25 других зарубежных стран. На платформе консолидировано управление более чем 20 тыс. объектов интеллектуальной собственности, относящимся к различным юрисдикциям.