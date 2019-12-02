"Композиторские читки" пройдут в Новосибирске 3-6 марта

ТАСС, 2 декабря. В Новосибирске с 3 по 6 марта 2020 года пройдут "Композиторские читки" – четырехдневная композиторская лаборатория, в ходе которой молодые авторы со всей России услышат свои партитуры в "живом" звучании, а также получат советы от опытных наставников. Композиторская лаборатория включает концерт из произведений современных российских композиторов, лекции и индивидуальные занятия с композиторами-кураторами, а также "читки" (ридинг-сессии) с Московским ансамблем современной музыки (МАСМ).

Кураторы "Композиторских читок" в Новосибирске – известные российские композиторы, эксперты в области современной музыки:

– Дмитрий Курляндский, член Союза композиторов России, музыкальный руководитель Электротеатра Станиславский, художественный руководитель Международной академии молодых композиторов в г. Чайковском;

– Виктор Екимовский, член правления Союза московских композиторов, кандидат искусствоведения;

– Настасья Хрущева, член Союза композиторов России, кандидат искусствоведения, преподаватель Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.

Участниками станут молодые авторы от 18 до 35 лет, прошедшие отборочный тур.

Принимаются партитуры для флейты, кларнета, скрипки, виолончели и фортепиано, причем возможно использование как полного квинтета, так и любых сочетаний инструментов или соло внутри заданного состава. После окончания "Композиторских читок" авторы дорабатывают свои сочинения с учетом комментариев композиторов-кураторов и МАСМ – лучшие партитуры прозвучат осенью 2020 года в Москве в Музее Прокофьева.

По итогам сессии в Новосибирске несколько студентов станут обладателями именных стипендий Союза композиторов России, будут приглашены для участия в Международной академии молодых композиторов в г. Чайковском, а также станут резидентами Московского ансамбля современной музыки – их произведения будут исполнены в концертных программах МАСМ.

Карина Абрамян, генеральный директор Союза композиторов России: "В 2018 и 2019 году "Композиторские читки" успешно проводились в Москве и Казани. На сегодняшний день "Композиторские читки" – долгосрочный проект, включающий в себя шесть образовательных композиторских сессий и серию концертов с участием Московского ансамбля современной музыки. С весны 2020 года до осени 2022-го "Читки" пройдут в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Красноярске, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Москве. После заключительной (шестой) сессии в Москве состоится концерт-запись, где прозвучат сочинения участников всех шести "Читок", а цифровой релиз будет издан фирмой " Мелодия" и размещен на цифровых площадках, таких как iTunes, Apple Music, Deezer, Spotify".

"Я очень рада, что инициатива регулярно проводить ридинг-сессии в нашей стране была поддержана такой институцией, как Союз композиторов России, – говорит Виктория Коршунова, директор Московского ансамбля современной музыки. – О практике "чтения" партитур молодых авторов профессиональными коллективами мы узнали в Калифорнии в 2011 году. С тех пор мы несколько раз проводили сессии чтения студенческих партитур в России, но именно теперь, вместе с Союзом композиторов России, мы нашли эксклюзивный формат".

"Важнейшим аспектом композиторского становления является не только возможность услышать собственное произведение, но получить опыт диалога с исполнителями, опыт интерактивной репетиции, – говорит композитор и куратор новосибирских "Читок" Дмитрий Курляндский. – Формат "Композиторских читок" дает молодым авторам возможность прямого творческого диалога".

Сайт Союза композиторов России: http://unioncomposers.ru

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Информация о "Композиторских читках" на сайте Союза композиторов России.

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