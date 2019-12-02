Марафон бизнес-событий в Югре собрал почти 4 тыс. участников

ТАСС, 2 декабря. Марафон бизнес-событий, приуроченный ко Всемирной неделе предпринимательства, завершился в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Он прошел с 1 по 30 ноября, рассказали в Фонде поддержки предпринимательства Югры.

Актуальность проведения этого международного события отметил на своей странице в социальных сетях министр экономического развития страны Максим Орешкин. "Сегодня все представители бизнес-сообществ из 170 стран мира объединяются ради обмена знаниями, бесценным профессиональным опытом, личными историями взлетов и падений на пути к профессиональной мечте. Участие во Всемирной неделе предпринимательства дает редкую возможность для изучения международных бизнес-инициатив и позитивного опыта решения экономических вопросов, а также предлагает все условия для совместного поиска прогрессивных решений", - приводят его слова в фонде.

Все мероприятия югорского бизнес-марафона, в свою очередь, ориентированы на развитие профессиональных компетенций, обмен опытом и изучение лучших федеральных и мировых практик. С участием 3 898 югорчан состоялось 78 мероприятий, в том числе мастер классы от ведущих федеральных и региональных бизнес-тренеров, круглые столы с участием профильных экспертов, представителей органов власти и бизнес-сообщества, акселерационные программы, тренинги, семинары и вебинары на актуальные темы по развитию предпринимательства.

Центральным событием стал предпринимательский форум "Мой бизнес", который прошел в Сургуте 15 ноября. Его участниками стали более 1600 человек, 16 ведущих спикеров федерального уровня, среди которых Василий Смольный, Александр Воловик, Глеб Архангельский, Ляйсан Утяшева, поделились с югорчанами секретами бизнес-успеха.

Одним из значимых бизнес-событий стал первый форум "Ярмарка франшиз". Эксперты федеральной компании "Франчайзинг-Интеллект", менторы Сколково, 26 ноября на конкретных примерах действующих региональных бизнесов рассказывали предпринимательскому сообществу Югры об особенностях франшизных проектов. В качестве спикеров также выступили и сами франчайзеры из нескольких регионов России. Причем в презентациях были не только отчеты о достижениях, но и истории провалов: с подробными анализами, как добиться первого и избежать второго.

Еще один масштабный форум – "День наставника в Югре" – состоялся 29 ноября в Сургуте. На одной площадке работали бизнес-наставники из восьми стран, которые познакомили участников с международными стандартами наставничества в бизнесе. Предприниматели Югры изучили базовые и расширенные навыки менторства, разработали личные планы развития. С участниками площадки встретились основатель системы наставничества в сети Youth Business International, объединяющей предпринимателей из 56 стран, Джон Калл (Великобритания, опыт в наставничестве более 25 лет), старший советник компании Development Solutions NGO, руководитель программы Youth Business Mongolia Бат-Орших Эрденебат (Монголия), старший директор Bharatiya Yuva Shakti Trust Аруна Винодх (Индия).

Марафон бизнес-событий продолжится и в декабре. Так, для предпринимателей, занятых в социальной сфере, с 1 по 10 декабря проходит "Социальный конструктор Югры. Впервые мероприятие проходит в онлайн-формате и собрало более 1200 участников из 28 субъектов РФ. Присоединиться может каждый на сайте. Спикерами форума выступят 12 международных и федеральных экспертов. Каждый участник получит доступ к онлайн-площадке, где сможет общаться с единомышленниками со всей страны, ознакомиться с лучшими практиками социального предпринимательства и, что немаловажно, сможет посмотреть запись всех вебинаров.

Итоги форума подведут 12-13 декабря в Ханты-Мансийске, где состоится офлайн встреча с участием губернатора Югры Натальи Комаровой. Форумчане совместно сформируют новации в действующую комплексную систему развития социального предпринимательства.

"Не обошли вниманием и югорскую молодежь: 14 ноября прошел финал регионального конкурса "Молодой предприниматель Югры". Его участниками стали молодые бизнесмены, которые представили свои инициативы в сферах торговли, услуг и социального предпринимательства. Конкурсанты обучились на вебинарах по финансовым моделям бизнеса и структуре презентации, тренингах по управлению, анализу финансов компании, автоматизации бизнеса и т.д. В рамках одного из этапов молодые люди получили консультации и компетентную оценку своего дела от бизнес-тренеров и опытных предпринимателей. В итоге лучшими были признаны Ольга Усова из Нижневартовска, сургутяне Анна Фесюк, Сергей Абинов и Руслан Рахимов", - рассказали в фонде.

Кроме этого, более 500 школьников и студентов из 12 муниципалитетов округа стали участниками тренинга "Моя бизнес-идея". В игровой форме молодые люди познакомились с предпринимательскими навыками, развили навыки командной работы и ведения бизнеса. Ребята учились генерировать бизнес-идеи в формате мозгового штурма, а используя метод Уолта Диснея, анализировали свои бизнес-идеи.

В фонде отметили, что уже 7 декабря в Сургуте состоится крупнейший образовательный форум "Молодежная бизнес-смена". Молодых людей ждет насыщенная программа, где каждый сможет рассмотреть мировые, российские и региональные тренды как источники возможностей для предпринимателей, освоить дизайн-мышление для поиска удачных предпринимательских решений и создания успешных продуктов и сервисов, научиться управлять базовыми ресурсами предпринимателя: деньги, время, контакты и связи и многое другое. Зарегистрироваться можно на портале бизнесюгры.рф.

"2019 год был очень непростым для бизнеса, поэтому этот марафон оказался весьма своевременным. Наша задача, как структуры поддержки, чтобы каждый предприниматель нашел для себя новые возможности в нацпроекте по поддержке малого и среднего предпринимательства", - подчеркнул генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства Югры Сергей Стручков, подводя промежуточный итог бизнес-марафона.

О фонде

Фонд поддержки предпринимательства Югры был создан в 1995 году правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с целью реализации основных направлений политики автономного округа в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.