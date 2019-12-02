Туркластер "Гора Белая" на Урале удвоит покрытие искусственным снегом к сезону 2020 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Площадь покрытия туристического кластера "Гора Белая" в Свердловской области искусственным снегом увеличится с 19,08 га до 41,49 га в 2020 году. Об этом сообщил журналистам директор туристического кластера Леонид Гункевич.

"[Площадь системы искусственного снега будет увеличена с 19,08 га до 41,49]. Новое оборудование еще не закуплено, но мы планируем. <...> Сейчас мы закапаем трубы, подключимся к тому же самому водоводу", - сказал Гункевич.

По его словам, системы искусственного снега позволяют использовать снежную трассу туркластера с ноября по май.

Гора Белая - вершина северной части хребта Веселые горы в Свердловской области. Расположена вблизи поселков Уралец и Черноисточинск, к юго-западу от Нижнего Тагила. "Гора Белая" работает как горнолыжный центр с 1963 года. Решение о создании на базе горнолыжного центра "Гора Белая" и прилежащих территорий нового туристического кластера принял в 2018 году глава Свердловской области Евгений Куйвашев.

Территория кластера - 2,5 тыс. кв. км, его предполагается разделить на три зоны: рекреационную, которая включает природный парк "Река Чусовая", зону семейного отдыха и непосредственно гору - для спортивного отдыха. На территории создан особый экономический режим для бизнеса.