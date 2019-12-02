МТС сделала покупку гаджетов для юрлиц и ИП в один клик

Москва, 2 декабря. Компания ПАО "МТС" добавила возможность онлайн покупки любых гаджетов в собственном интернет-магазине для юридических лиц и ИП. Для этого достаточно выбрать в корзине онлайн B2B-платеж и перевести деньги с расчетного счета в один клик. Новая возможность оплаты позволяет сократить время покупки с нескольких суток до одного дня, исключить ошибки при формировании платежного поручения и получить свой заказ день в день. Сотрудники МТС сразу узнают об оплате и начнут процедуру оформления заказа, не дожидаясь обработки платежа банком.

Покупка с расчетного счета компании позволяет клиенту получить вычет по НДС и снизить налогооблагаемую базу по налогам на прибыль, если компания их платит.

Функционал работает на базе сервиса B2B-платежей от Яндекс.Кассы и Сбербанка. На сайте интернет-магазина МТС любая организация или ИП могут заказать смартфон или другое устройство и оплатить его с расчетного счета компании через "Сбербанк Бизнес онлайн". При этом МТС выдает все необходимые закрывающие документы вместе с товаром.

Также представитель юридического лица или ИП получит кешбэк в размере 5% на свой личный счет в MTS Cashback при покупке смартфона или любого другого гаджета. Кешбэк можно потратить на оплату услуг связи МТС или на покупку гаджетов в любом салоне МТС.