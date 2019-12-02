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В рамках форума "Крапива" учителя школ оценили новые технологии индивидуального обучения

В Тюменском государственном университете считают, что индивидуализация обучения может быть апробирована в системе школьного образования

Тюмень, 2 декабря. Учителя школ в рамках Всероссийского форума педагогов будущего "Крапива" опробовали технологию индивидуальных траекторий обучения, которую начали применять в Тюменском государственном университете (ТюмГУ). Об этом сообщает пресс-служба ТюмГУ, который является организатором форума.

"Более 150 молодых учителей из 20 регионов страны, которые прошли конкурсный отбор, приняли участие в форуме, где опробовали новую модель образования вуза, основанную на индивидуализации обучения", - заявили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что в Тюменском госуниверситете все студенты первого курса 2019–2020 учебного года начали учиться по индивидуальным образовательным траекториям. В университете считают, что для преемственности и формирования ценности выбора предметов, поиска своего персонифицированного пути развития похожие траектории должны быть апробированы и в системе школьного образования. "Нам важно, чтобы появлялось все больше молодых педагогов, готовых проектировать и реализовывать современное, отвечающее запросам времени, школьное образование", – цитирует пресс-служба ректора ТюмГУ Валерия Фалькова.

По информации пресс-службы, в рамках форума педагоги также работали над 12 проектами, направленными на решение самых разных проблем современной педагогики. "Дискуссии велись вокруг новых практик в образовании, их тиражирования, осмысления и принятия, а также понимания особенностей поколения Z и трансформаций системы получения знаний в цифровую эпоху", - добавили в пресс-службе.

Форум состоялся в Тюмени при поддержке Росмолодежи.

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